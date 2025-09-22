Connect with us

Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună. Doar o treime din bani vin din contribuții

Publicat

acum 2 ore

Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună, echivalentul a 14.000 de euro. În România sunt peste 400.000 de pensii neconstributive, cunoscute sub numele de ”speciale”. 

Informația a fost publicată de Antena 3, care citează date ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Doar 30% din sumă provine din contribuții, restul fiind plătit din bugetul de stat.

Potrivit datelor oficiale, cea mai mare pensie de serviciu, platită de CNPP, este de 69.343 lei, din care 21.085 lei reprezintă partea contributivă (30%)  și 48.258 lei partea necontributivă (70%).

În prezent, pensia medie de serviciu a magistraților este de 25.356 lei.

La ce vârste se pensionează magistrații în Uniunea Europeană:

  • România – 47 de ani
  • Austria, Belgia, Bulgaria – 65 de ani
  • Franța, Germania, Grecia – 67 de ani
  • Italia, Finlanda, Slovenia – 70 de ani.

Cea mai mare pensie din Alba depășește 50.000 de lei.

Pensiile speciale nu depind strict de contribuțiile efectiv plătite de beneficiar. Ele sunt stabilite prin legi speciale și, de obicei, sunt mult mai mari decât pensiile obișnuite, pentru că iau în calcul salariul din ultima perioadă de activitate sau alte criterii.

Diferența dintre contribuțiile efective și pensia plătită este acoperită din bugetul de stat. Din acest moditv, doar o treime din cea mai mare pensie specială din România vine din contribuții la bugetul de stat.

Reamintim că pensiile speciale au fost și sunt un subiect de dispute politice și sociale.

Există presiuni interne și externe (inclusiv din partea Comisiei Europene, prin PNRR) pentru reforma sau eliminarea lor, dar până acum au fost doar modificări parțiale și controverse juridice (Curtea Constituțională a declarat unele proiecte de eliminare neconstituționale).

2 Comentarii

  1. pilu

    luni, 22.09.2025 at 13:19

    Numai mituind Justiția cu asemenea pensii și-a putut subordona PSD-ul justiția și a dus țara-n gardul de scaieți. Și acum mai fă ceva dacă poți. Păi cum să nu-i susțină la putere prin orice mijloace. Țară de izbeliște înglodată-n datorii.

    Răspunde

  2. Nelu

    luni, 22.09.2025 at 15:17

    Oare cine le a dat atatea,,drepturi”aceatora nu Valeriu Stoica?A fost psd ist?

    Răspunde

