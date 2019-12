Cele mai mari proiecte de infrastructură ale anului 2020. Câți bani alocă Guvernul Orban și pentru ce investiții

Guvernul propune o alocare totală de 11,8 miliarde de lei pentru Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor în 2020, printre marile proiecte de infrastructură finanțate numărându-se centura Capitalei, autostrada Brașov – Târgu Mureș -Cluj – Oradea, autostrada Sebeș – Turda, calea ferată spre Aeroportul Otopeni sau calea ferată Brașov – Sighișoara.

Astfel, autostrada Sebeș – Turda, din care ministrul Transporturilor speră să inaugureze la anul două loturi cu o lungime totală de 41 de kilometri, primește de la buget abia 56,88 de milioane de lei.

Potrivit surselor G4Media, deși pentru acest proiect alocarea este una prudentă, există posibilitatea suplimentării fondurilor în cazul în care ritmul de lucru va fi unul accelerat. Tot anul viitor ar trebui să fie gata și calea ferată spre Aeroportul Otopeni. Guvernul propune pentru acest proiect o alocare de circa 391 de milioane de lei.

Marile proiecte de pe feroviar, care beneficiază de finanțare europeană, primesc cei mai mulți bani anul viitor. De exemplu, pentru modernizarea căii ferate Brașov – Sighișoara se propune alocarea a peste 1,8 miliarde de lei, în ciuda faptului că CFR SA nu a reușit până acum, din cauza contestațiilor și proceselor, să semneze contractele pentru începerea lucrărilor, motiv pentru care a și pierdut 30% din banii europeni alocați prin Mecanismul Connecting Europe Facility (CEF).

CFR SA a lansat încă de acum trei ani licitațiile pentru modernizarea celor circa 112 kilometri de cale ferată dintre Brașov și Sighișoara. Proiectul a fost împărțit în 2 tronsoane:

Tronsonul 1 cuprinde loturile Brașov – Apața și Cața – Sighișoara (valoare de 797.340.070 euro);

Tronsonul 2 cuprinde lotul Cața-Apața (valoare de 538.300.852 euro).

Marius Chiper, directorul general al CFR SA, a recunoscut recent, pentru Radio România Actualități, că CFR Infrastructură va pierde cel puțin 30% din finanțarea europeană pentru modernizarea liniei de tren dintre Brașov și Sighișoara.

„Cele trei loturi au fost în procedură de licitaţie lansate undeva în 2016, lotul I şi III (Brașov – Apața și Cața – Sighișoara , n.r) şi în 2017, lotul II (Cața-Apața, n.r). Am ajuns în faza de contestaţie, în instanţele noastre. Am făcut un exerciţiu de fazare, am reuşit să asigurăm pentru lotul I şi III o finanţare de 70% din valoarea iniţial contractată, undeva spre 600 milioane de euro”, a explicat șeful CFR SA.

Alte alocări importante de fonduri pentru lucrările de pe Coridorul IV Pan-European:

Tronsonul km 614 – Gurasada și tronsonul Gurasada – Simeria: 1.694.060.000 lei

secțiunea Coslariu – Simeria: 153.870.000 lei

153.870.000 lei sectiunea Coslariu – Sighișoara: 123.579.000 lei

Pentru lucrările la linia de cale ferată care să lege Aeroportul Otopeni de Gara de Nord din Capitală, care presupun și realizarea unui viaduct peste DN1 și a unei stații de tren la aeroport, Guvernul propune alocarea a circa 391 milioane lei. Alți circa 27,6 milioane de lei sunt alocați proiectului de dublare a liniei de cale ferată dintre Mogoșoaia și Balotești. Realizarea liniei de cale ferată spre aeroportul Otopeni este o cerință a UEFA pentru ca România să găzduiască meciuri în cadrul Campionatului European de fotbal de anul viitor. Lucrările ar trebui să se finalizeze în mai, pentru ca linia de tren să fie funcțională la momentul începerii campionatului.

Tot anul viitor ar trebui să fie gata, potrivit ministrului Transporturilor, Lucian Bode, și primele două loturi din autostrada Sebeș-Turda, cu o lungime totală de 41 de kilometri. Guvernul propune alocarea a doar 56,88 milioane lei pentru acest proiect anul viitor

Asociația Pro Infrastructura a atras atenția că sunt șanse mici ca cele două loturi de autostradă să fie gata anul viitor. Pe lotul 2 stadiul lucrărilor este la 60%, spun cei de la API.

„Chiar și pe tronsonul 1 Sebeș-Turda șansele de finalizare în 2020 sunt pur teoretice, în condițiile în care nodurile rutiere de la capete Alba Iulia Nord și Sebeș sunt departe de finalizare, iar mobilizarea constructorului în ultimul an a fost execrabilă. Și aici diferența dintre stadiul fizic și cel financiar este de aproximativ 15%, adică undeva la 100 de milioane de lei neplătiți de CNAIR”, au scris cei de la API pe pagina lor de Facebook.

În iunie anul viitor ar trebui să se dea în folosință și magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei-Eroilor. Guvernul propune alocare a 257,66 milioane de lei pentru acest proiect în 2020.

Banii alocați prin proiectul de buget și pentru alte proiecte importante de infrastructură:

Autostrada de Centură Sud București: 573.949.000 lei

Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea: 205.924.000 lei

Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni: 318.543.000 lei

Autostrada Lugoj – Deva: 163.179.000 lei

Drumul expres Craiova – Pitești: 96.104.000 lei

Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila: 97.876.000 lei

Autostrada Sibiu – Pitești: 212.497.000 lei

Surse: G4Media.ro

Vezi cele mai interesante video Alba24.ro