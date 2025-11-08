Cioban din Alba Iulia, cu dosar penal din cauza ovinelor: A făcut prăpăd într-o cultură de floarea soarelui

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, vineri, 7 noiembrie, de polițiștii din Galda de Jos. Acesta s-a ales cu un dosar penal, după ce ovinele pe care le păstorește au făcut prăpăd într-o cultură de floarea soareului.

Mai exact, fapta s-a produs în urmă cu câteva zile, iar distrugerile cauzate de animale sunt destul de mari.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, sâmbătă, 8 noiembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba la data de 7 noiembrie 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 30 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 5-6 noiembrie 2025, bărbatul ar fi pătruns, cu o turmă de ovine, pe o parcelă de teren de pe raza localității Ighiu și ar fi distrus cultura de floarea-soarelui, fiind cauzat un prejudiciu de 67.500 de lei.

