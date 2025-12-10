Cine a furat banii unor pacienți de pe secția de psihiatrie a Spitalului Sebeș? Procurorul a închis dosarul din lipsă de probe

Cazul unui furt de pe secția de psihiatrie a spitalului din Sebeș va rămâne cu autor necunoscut, după ce procurorul de caz a închis dosarul din lipsă de probe. Mai exact, în data de 5 decembrie procurorul a cerut renunțarea la urmărirea penală, iar un judecător de la instanța din Sebeș a admis cererea.

Este vorba despre un caz sesizat prin 112, tocmai în data de 18 martie 2024. Atunci o persoană a sunat la poliție și a spus că unor pacienți de pe secția de psihiatrie le-au fost furate sume de bani.

Mai exact, potrivit motivării instanței, persoane necunoscute au sustras de la doi pacienți internați în Spitalul Municipal Sebeș Secția de Psihiatrie, suma totală de 550 lei, respectiv suma de 450 lei de la un pacient, și suma de 100 lei de la alt pacient.

Audiați cei doi au ”declarat că nu bănuiesc pe nimeni de comiterea furtului, nu au probe de propus sau cereri de formulat și că nu se constituie părți civile în cauză și nu mai doresc continuarea cercetărilor, fiind de acord cu soluția de renunțarea la urmărire penală”, au notat magistrații. Însă, ordonanța de urmărire penală a fost dată abia pe 16 iunie 2025.

Mai exact, dacă victimele nu au vrut continuarea urmăririi penale, procurorii au profitat de acest fapt și au decis să închidă dosarul.

Aceștia au motivat că prejudiciul este prea mic față de costurile necesare pentru continuarea anchete și că s-a scurs prea mult timp de la data comiterii faptei.

Drept urmare, procurorul de caz a cerut confirmarea renunțării la urmărirea penală, iar instanța din Sebeș a admis cererea. Drept urmare, dosarul a fost închis și clasat cu ”autor necunoscut”.

