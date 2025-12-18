Cine era bărbatul care și-a pierdut viața după ce un autocamion s-a răsturnat și a luat foc, în Apuseni

Bărbatul care și-a pierdut viața în accidentul de miercuri după-amiaza, pe DJ 27, la Gura Cornei, era angajat Cupru Min Abrud. Compania a transmis că va colabora cu autoritățile pentru a fi stabilite circumstanțele în care s-a produs accidentul.

”În data de 17 decembrie, în jurul orelor 16.00, un angajat al Cupru Min a decedat în urma unui accident, urmat de incendierea autocamionului pe care îl conducea. Colegul nostru (51 de ani) se deplasa pe raza localității Corna.

Conducerea Cupru Min și colegii celui decedat regretă profund acest eveniment tragic și transmit condoleanțe familiei îndurerate. Vom acorda tot sprijinul companiei pentru a le ușura trecerea prin această grea încercare.

Conducerea Cupru Min va colabora pe deplin cu autoritățile care investighează cazul. Considerăm prematură orice speculație până la finalizarea anchetei instituțiilor abilitate”, au transmis reprezentanții companiei.

Primele concluzii ale Poliției

Autocamionul s-a răsturnat la o diferență de nivel de circa 15 metri. Corpul bărbatului a fost găsit parțial carbonizat, în urma incendiului.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat de 51 de ani, din comuna Bistra, județul Alba, în timp ce conducea un autocamion, pe DJ 742, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat într-o râpă, iar autocamionul a luat foc.

În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Potrivit unor surse, bărbatul, Dan P., era căsătorit și avea un copil.

foto: ISU Alba

