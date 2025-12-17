Connect with us

Abrud

FOTO: Accident MORTAL la Gura Cornei, pe raza orașului Abrud: Șoferul unei autoutilitare răsturnate, parțial carbonizat

Publicat

acum O oră

Accident rutier mortal pe DJ 127, la Gura Cornei: Șoferul unei autoutilitare, care s-a răsturnat în afara drumului, a decedat. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, a fost scos din mașină parțial carbonizat. 

Știrea inițială: Secția de pompieri Câmpeni intervine, miercuri după amiază, pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe DJ 127, pe raza orașului Abrud, în satul Gura Cornii.

accident

Foto: ISU Alba

Din primele informații, o autoutilitară s-a răsturnat în afara părții carosabile, existând suspiciunea că o persoană ar putea fi încarcerată, informează ISU Alba.

La fața locului au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, o ambulanță SAJ, precum și SVSU Abrud.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile anunță că vor reveni cu detalii pe măsură ce situația va fi clarificată.

UPDATE ora 16:50: 

Fortele de intervenție au ajuns la locul procerii accidentului.

Este vorba despre un accident urmat de incendiu, un autocamion încărcat cu piatră, care s-a răsturnat într-o vale la o diferență de nivel de aproximativ 15m.

În interiorul camionului se află si o persoană (șoferul), încarcerată.

Se intervine pentru stingerea incendiului și extragerea persoanei din autocamion.

UPDATE ora 17:15

Reprezentanții ISU Alba au transmis că au reușit să extragă șoferul din autocamion. Acesta era decedat și parțial carbonizat.

UPDATE ora 17:48. Precizările IPJ Alba

La data de 17 decembrie 2025, în jurul orei 16.20, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că în localitatea Corna, un autocamion s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat de 51 de ani, din comuna Bistra, județul Alba, în timp ce conducea un autocamion, pe DJ 742, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat într-o râpă, iar autocamionul a luat foc.

În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Foto: ISU Alba

Ultimele articole pe alba24
