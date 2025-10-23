Connect with us

Cine răspunde pentru verificarea instalației de gaze la bloc. Cât de des trebuie făcută și cine plătește

Cine trebuie să verifice instalația de gaze la bloc. Mulți locatari nu știu exact cine este responsabil pentru verificarea instalației de gaze din bloc sau ansamblu rezidențial. Este obligația asociației de proprietari? Sau a fiecărui locatar în parte? Răspunsul este simplu: toți locatarii sunt responsabili, fiecare pentru partea lui de instalație. 

Verificările făcute la timp, colaborarea cu firme autorizate și comunicarea între locatari pot preveni accidente, intoxicații și sancțiuni legale. În final, este vorba despre siguranța tuturor locatarilor din bloc.

Iată cum se împarte această responsabilitate și ce trebuie făcut pentru a evita riscuri sau amenzi.

Conform reglementărilor ANRE, răspunderea este comună:

  • asociația de proprietari răspunde pentru instalația comună (coloana care alimentează întregul imobil),
  • fiecare locatar răspunde pentru instalația interioară din apartamentul său.

Ce înseamnă instalație comună de gaze

Instalația comună este rețeaua care alimentează întregul bloc, de la branșamentul principal (după regulatorul de presiune) până la punctele unde conductele se ramifică spre fiecare apartament.

Aceasta este proprietatea comună a tuturor locatarilor, iar întreținerea și verificarea ei sunt responsabilitatea asociației de proprietari.

Cât de des trebuie făcute verificările

Legea prevede două tipuri de controale obligatorii pentru instalațiile de gaze:

  • Verificarea tehnică periodică: la cel mult 2 ani;
  • Revizia tehnică: la cel mult 10 ani, dar și după orice oprire a gazului sau lucrare de modernizare.

Aceste operațiuni pot fi făcute numai de firme autorizate ANRE, angajate de asociația de proprietari pentru coloana comună.

Cine plătește verificarea instalației

  • Costurile pentru verificarea instalației comune sunt suportate de toți locatarii, prin intermediul asociației de proprietari.
  • Pentru instalația interioară din apartament, fiecare proprietar plătește separat verificarea, revizia și eventualele reparații.

Care sunt responsabilitățile asociației de proprietari

Asociația de proprietari trebuie să:

  • programeze verificările și reviziile la timp;
  • colaboreze doar cu firme autorizate ANRE;
  • monteze detectoare de gaze în spațiile comune (casa scării, subsol etc.);
  • informeze locatarii despre termene și costuri;
  • intervină imediat în caz de scurgeri sau defecțiuni.

Dacă problema apare pe coloana comună, asociația suportă costurile, iar sumele se împart între locatari.

Care sunt responsabilitățile fiecărui proprietar

În interiorul apartamentului, proprietarul este singurul responsabil pentru:

  • branșamentul individual (de la punctul de separație cu instalația comună);
  • verificarea instalației interioare – la 2 ani;
  • revizia tehnică – la 10 ani sau după 6 luni de neutilizare;
  • verificarea și întreținerea centralei termice, conform ISCIR;
  • montarea detectoarelor de gaze, acolo unde este necesar.
  • În caz de miros de gaz, nu trebuie să intervină singur – proprietarul trebuie să oprească alimentarea, să aerisească locuința și să sune imediat la distribuitor sau la 112.

Cum se împart costurile în cazul unei defecțiuni

  • Dacă defecțiunea este pe coloana comună, plătesc toți locatarii prin asociație.
  • Dacă este în apartament, plătește proprietarul respectiv.
  • Detectoarele de gaze din spațiile comune se plătesc prin asociație, cele din apartamente sunt responsabilitatea fiecărui locatar.
  • Este obligatoriu ca la reparații să se lucreze doar cu firme autorizate ANRE; LISTA AICI Documentele de verificare și revizie – pot fi cerute de distribuitorul de gaze; În cazul amânării nejustificate a lucrărilor pot urma amenzi sau chiar oprirea furnizării gazelor;
