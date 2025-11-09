Cine sunt bobocii care au câștigat titlul de ”Miss” și ”Mister” la Balul Bobocilor de la Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj

Roxana Oltean și Arian Maier au fost desemnați miss și mister boboc, la Balul Bobocilor de la Liceul Tehnologic ”Ștefan Manciulea” din Blaj.

De asemenea, cei mai populari boboci, adică cei care au primit titlul de miss și mister popularitate au fost Daria David și David Todoran.

Balul a avut loc vineri, 7 noiembrie, la Palatul Cultural Blaj. Tema de anul acesta a fost ”Bal Mascat”.

Elevii boboci, timp de mai multe probe au trebuit să impresioneze juriul pentru a arăta că ei merita să fie miss și mister boboc ai liceului, în acest an.

În total au fost cinci perechi de boboci, iar la finalul balului, Daria, David, Roxana și Arian au fost desemnați câștigătorii din acest an.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News