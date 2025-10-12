Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meciul decisiv pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026, pentru tricolori se joacă duminică, 12 octombrie, pe Arena Națională.

Echipa de fotbal a României întâlnește reprezentativa Austriei, de la ora 21.45, într-un joc din grupa H a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Căpitanul României, fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, este accidentat și nu va juca împotriva Austriei. Stanciu a suferit o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept. Acesta va fi apt pentru meciul echipei sale de club, Genoa, în 19 octombrie.

Situația României în Grupa H

România se află pe locul trei în grupă, cu șapte puncte în cinci meciuri. Pe primul loc se afla Austria cu 15 puncte tot în cinci meciuri, iar pe locul secund Bosnia-Herțegovina. Echipa care termină pe primul loc se califică direct la turneul final, iar cea de pe locul doi merge la baraj pentru un loc la Cupa Mondială.

În tur, la Viena, austriecii s-au impus cu 2-1. Până acum, adversarii României de duminică nu au făcut niciun pas greșit în grupă.

În ultimul meci, joi, atunci când România a disputat un meci de pregătire în fața Moldovei, scor 2-1, selecționata condusă de Ralf Rangnick a învins, 10-0, pe San Marino. Tot în aceeași zi, Cipru și Bosnia-Herțegovina au remizat, 2-2.

Cine transmite la TV meciul România-Austria

Meciul dintre România și Austria de pe Arena Națională va fi condus la centru de arbitrul italian Davide Massa. Postul TV care va transmite meciul este Antena 1. Tot duminică, 12 octombrie se joacă și San Marino versus Cipru.

De asemenea, pe 15 noiembrie sunt programate partidele Cipru – Austria și Bosnia – România, iar pe 18 noiembrie se vor disputa duelurile Austria – Bosnia și România – San Marino.

Cum arată grupa H în calificările pentru Cupa Mondială din 2026

Înainte de meciurile din această seară clasamenul în grupa H arată astfel:

Clasamentul grupei H

Austria – 15 puncte (5 meciuri)

Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 meciuri)

România – 7 puncte (5 meciuri)

Cipru – 5 puncte (6 meciuri)

San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

Ce șanse mai au tricolorii pentru a ajunge la CM 2026

Tricolorii pot ajunge la barajul pentru CM 2026 și datorită rezultatelor din Liga Națiunilor.

În acest caz, România nu ar fi cap de serie și ar disputa semifinala barajului într-o singură manșă, în deplasare. Barajul include o semifinală și o finală, ambele jucate într-un singur meci.

Dacă România termină pe locul secund în grupă, toate echipele aflate pe poziția a doua vor fi ordonate în funcție de clasamentul FIFA din luna noiembrie.

Primele opt echipe din acest clasament vor fi cap de serie și vor juca semifinala barajului pe teren acasă, în fața unui adversar considerat mai accesibil.

Lotul României anunțat de Mircea Lucescu

Portari

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0),

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0),

Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1),

Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2),

Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1),

Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0),

Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0),

Mihai POPESCU (FCSB, 5/1),

Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0),

Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6),

Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0),

Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0)

Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0),

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0),

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12),

Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0),

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10),

Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6),

Florin TĂNASE (FCSB, 23/5),

Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0),

Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0),

Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5),

Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0)

Atacanți

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0),

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1),

David MICULESCU (FCSB, 4/0)

Sursă foto: Facebook, Echipa Națională de fotbal a României, FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, fotografie realizată în meciul amical de fotbal dintre Romania si Moldova, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, joi 9 octombrie 2025

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News