Ciolacu, atac la Bolojan: "Un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec. Tot ce ai făcut este grosolan"

acum O oră

Ciolacu, atac la Bolojan. Fostul premier l-a atacat pe actualul prim ministru pe tema măsurilor fiscale adoptate, numindu-l ”un zapciu al austerității”. 

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii țării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan!”, a scris joi pe Facebook Marcel Ciolacu,

El spune că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a „reformelor” făcute de premier, transmite Mediafax.

„Șmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuția bugetară. Cheltuieli de investiții făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi și, astfel, au fost înregistrate la venituri.

În total, 0.6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget si la venituri. Așadar, creșterile de taxe (TVA, accize, etc) si măsurile de austeritate puse in spinarea românilor săraci si a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget”, adaugă Ciolacu.

„Și minți in continuare că deficitul a fost mai mic din cauza realizate cu tine ca premier.

Nu, mandatul Bolojan înseamnă doar economie în cădere, inflație la 10% (dublă, în doar câteva luni) și cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani.

Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan și crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă.

Iar sub poleiala asta nu e nici competență, nici viziune — ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec”, a mai spus Marcel Ciolacu.

