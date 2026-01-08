Circulație în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din Alba. Recomandările polițiștilor și obligații pentru șoferi

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în colaborare cu instituțiile responsabile, se află în teren și desfășoară activități de monitorizare a stării drumurilor, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, în această perioadă, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe sectoare de drum din județul Alba, iar polițiștii rutieri urmăresc, în permanență, evoluția situației, în vederea intervenției operative.

Recomandări și obligații pentru conducătorii auto:

echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei;

informarea prealabilă cu privire la starea drumurilor și condițiile meteo;

efectuarea verificării tehnice a autovehiculului;

păstrarea unei distanțe de siguranță mai mare față de vehiculul din față;

evitarea manevrelor bruște (frânări sau schimbări de direcție);

adoptarea unei maniere prudente de conducere.

De asemenea, reprezentanții IPJ Alba reamintesc că manevrele efectuate pe un carosabil acoperit cu zăpadă, care pot părea distractive, se sancționează cu amendă cuprinsă între 810 lei și 1.012,5 lei, precum și cu reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

„În această perioadă, este esențial ca toți participanții la trafic să respecte în continuare regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil, pentru prevenirea oricăror evenimente rutiere nedorite”, au mai transmis polițiștii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News