CJSU Alba: Noi măsuri restrictive în localitățile Pianu, Vințu de Jos și Cenade. Ce măsuri sunt impuse

Sportivii Clubului Revolution Academy din Alba Iulia au reușit o performață de zile mari la Campionatul European de Taekwondo, categoria cadeți, care s-a desfășurat la Sarajevo.

Mai exact, sportivul, Eduardo Cetean, a devenit sâmbătă vicecampion european la categoria cadeți – 33 de kilograme.

Sportivul de doar 12 ani din Alba Iulia, a câștigat două meciuri împotriva unor practicanți de taewondo din Croația și Bosnia și Herșegovina, însă a pierdut meciul pentru aur, în fața unui sportiv din Israel. În acest fel, Eduardo a obținut medalia de argint la categoria sa de greutate.

De asemenea, Alecsandru Boloage, în vârstă de 12 ani a luptat la categoria -41 de kilograme. Sportivul din Alba Iulia a câștigat în fața unui sportiv din Ucraina și a pierdut în fața campionului european din Germania.

”Este o performață istorică pentru județul Alba. Prin multă muncă, ambiție și perseverență, reușim să punem județul Alba pe harta sporturilor olimpice. După multe ore petrecute în sala de antrenament, sportivul clubului nostru, Eduardo Cetean, a reușit să devină vicecampion al Europei la categoria sa de greutate. Este o mare perfomanță, pentru clubul nostru și pentru discplina taekwondo, care este un sport de contact olimpic.

De asemenea, Alecsandru, un sportiv cu mult talent care petrece multe ore în sala de antrenament a reușit să facă o figură foarte frumoasă. Deși anul 2020 a fost unul sub simbolul COVID-19 și al restricților impuse de pandemia de COVID-19, am reușit să ne antrenăm și să aducem medalii la sfârșit de an în Alba Iulia și în județul Alba”, a declarat pentru alba24.ro, antrenorul clubului Revolution Academy, Alin Moldovan.