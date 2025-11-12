Connect with us

Trei deținuți ai Penitenciarului Aiud, față în față cu studenți din Sibiu. Discuții ”fără perdea” despre droguri și dependențe

acum O oră

Trei deținuți din Penitenciarul Aiud le-au povestit studenților din Sibiu despre alegerile care i-au adus după gratii. Viața în detenție i-a învățat să prețuiască libertatea, răbdarea și lucrurile mărunte din viață.

Cu ocazia acestei întâlniri, organizată în parteneriat cu Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, jurnalista ziarului Turnul Sfatului, Raluca Budușan, a reușit să surprindă emoțiile și trăirile celor trei tineri, oferind o lecție de viață și pentru cei care nu au putut fi prezenți în amfiteatrul Facultății de Medicină din Sibiu.

Dorin, Raul și Alexandru au ajuns la Sibiu pentru a vorbi despre propriile lor „alegeri greșite”.

Aceștia au vorbitcu determinare și curaj, scrie Turnul Sfatului. Cei trei tineri au povestit cum o singură alegere greșită te poate duce pe un drum pe care nu te-ai gândit că vei ajunge vreodată.

Printre consecințele acestuia se numără monitorizarea convorbirilor cu familia și respectarea unui program strict, care nu mai ține cont de dorințele tale.

Primul care a vorbit a fost Dorin, un tânăr de 24 de ani condamnat pentru trafic de droguri de mare risc. A povestit despre cum de la o copilărie frumoasă a ajuns la dependența de jocuri de noroc, iar apoi la cea de droguri.

A povestit că de la consum la trafic de droguri nu a mai fost decât un pas: „Nu știam în ce mă bag, nu m-am gândit la consecințe, nu știam ce încadrări sunt”.

De la pasiunea pentru fotografie la o condamnare de peste 4 ani

Al doilea care a vorbit în fața studenților a fost Raul. Este un tânăr de 29 de ani care a ajuns de la pasiunea pentru fotografie la detenție. A povestit despre anturaje și despre cum toți par fericiți, dar de fapt este doar o mască.

În pandemie a descoperit jocurile de noroc online și, într-o perioadă, a câștigat sume mari: „Am crezut că am scăpat. Dar am pierdut totul și m-am îndatorat. Ca să acopăr pierderile, am început să vând mai mult. Tot mai mult. A fost drumul fără întoarcere”, scrie Turnul Sfatului.

Totul s-a terminat brusc: „La una dintre tranzacții, am fost prins de DIICOT”. Potrivit jurnaliștilor, de atunci au trecut 600 de zile dintr-o condamnare de patru ani și patru luni.

Ultimul care a vorbit a fost Alexandru, un tânăr de 28 de ani care execută o pedeapsă de trei ani și șase luni pentru trafic de droguri de mare risc.

A povestit despre cum a trecut de la statutul de sportiv de performanță la consumul de substanțe, influențat de persoane cu situație financiară bună. A fost atras de partea financiară mondială și a reușit să ducă o viață confortabilă, până când consumul a început să-i afecteze viața.

Acum îi sfătuiește pe tineri să nu încerce vreodată drogurile și își folosește povestea ca exemplu personal, pentru a încerca să împiedice alți tineri să o ia pe drumul pe care a luat-o el.

Cei trei deținuți au împărtășit experiențele lor din penitenciar și au subliniat cât de esențial este să recunoști problemele, să ceri sprijin la momentul potrivit, să fii atent la anturajul pe care îl alegi și să conștientizezi că tentațiile nu dispar de la sine.

Totodată, aceștia au vorbit despre prietenii care i-au susținut sau nu în momentele dificile și despre provocarea de a recâștiga încrederea după pierderea libertății.

Foto: Turnul Sfatului/George Ispas

