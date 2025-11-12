Connect with us

Economie

A crescut câștigul salarial mediu pe economie. Unde s-au înregistrat cele mai mari venituri

A crescut câștigul salarial mediu pe economie, în septembrie, comparativ cu luna august a anului 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Salariul net mediu a ajuns la 5.443 lei, mai mare cu 56 lei (+1,0%) față de luna august.

În aceea ce privește câștigul salarial mediu brut, acesta a fost, în septembrie, de 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare.

Unde au fost cele mai mari venituri

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în:

  • extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12433 lei)
  • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (12136 lei).

Cele mai mici venituriau fost în sectoarele:

  • hoteluri şi restaurante (3383 lei)
  • fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3446 lei).

Câștigul salarial mediu net comparativ cu septembrie 2024

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%.

În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost 94,7%. Față de august 2025, acesta a fost de 100,6%.

Creșterea faţă de luna octombrie 1990 a fost 238,0%, cu 1,6 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna august 2025.

De ce a crescut câștigul salarial net

În majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2025, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Creșteri ale câștigului salarial mediu net pe domenii

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat, comparativ cu luna august:

  • cu 16,4% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, respectiv cu 14,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
  • între 7,0% și 8,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, telecomunicaţii
  • între 2,5% și 6,0% în alte activităţi industriale n.c.a., tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din tutun, fabricarea produselor textile, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor.

Unde s-a câștigat mai puțin

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna august 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net:

  • cu 14,9% în transporturi aeriene
  • între 2,0% și 6,5% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor.

Sectorul bugetar

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în:

  •  învăţământ (+2,1%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice)
  • administraţia publică (+0,4%).

Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (-0,1%).

