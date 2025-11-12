Connect with us

Antel Print, 25 de ani de ambiție și dezvoltare constantă (P)

antel print sistem productie imprimare imprimanta

Publicat

acum 6 secunde

Poveștile de succes au în spate multă muncă și perseverență. Antel Print și-a deschis porțile tipografiei și liniei de serigrafie în urmă cu 25 de ani.

Curaj, idealism și ambiție – toate au dus astăzi la o echipă de peste 50 de angajați și mii de clienți mulțumiți, atât la nivel național cât și internațional.

Astăzi, compania adaugă în portofoliul său de echipamente un nou sistem de producție Konica Minolta C 14000 cu scopul de a îmbunătăți eficiența operațională și gama de servicii pe care o oferă.

Sistemul are o viteză de imprimare de până la 140 de pagini A4 color pe minut și este cu 40% mai rapid decât orice alt echipament de producție digitală de la Konica Minolta.

Avantajele noul sistem de printare

  • Oferă posibilitatea printării pe o gamă variată de suporturi media, de la hârtie subțire până la carton de maximum 450 g/m2;
  • Tipărește pe coli de până la 1300 mm sau 900 mm lungime
  • Intelligent Quality Optimizer – IQ-501 oferă o automatizare extinsă la înregistrarea imaginii, pe de o parte, și controlul culorilor, pe de altă parte. Mai mult, noul senzor de detectare a suportului media recepționează informații în mod automat despre tipul, greutatea, grosimea și suprafața fiecărui tip de hârtie, sugerând, în același timp, substratul adecvat. Toate aceste automatizări sunt concepute pentru a reduce timpul de operare și risipa de hârtie.

Antel Print își propune astfel creșterea nivelului de productivitate, reușind să producă cantități mult mai mari de printare într-un timp mult mai scurt, cu prețuri reduse.

Realizăm pe acest echipament: flyere, afișe, cataloage, pliante, broșuri, etichete, etc.

Povestea Antel Print continuă, iar toate deciziile pe care le luăm stau mărturie că ne dorim ca toți clienții noștri să aibă parte de servicii de calitate, profesionalism și încredere. Suntem aici să susținem antreprenorii în toate demersurile lor publicitare.

Pentru mai multe informatii si comenzi colegii nostrii vă stau la dispozitie!

Accesati www.antelprint.ro si puteti afla mai multe detalii.

Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în toți acești ani de activitate!

Alba Iulia, str. Gh. Șincai 12, tel. 0258.817407, www.antelprint.ro, email antel@antel.com.ro

