Connect with us

Educație

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape

Publicat

acum 31 de secunde

Titularizare 2026: Ministerul Educației a publicat în consultare publică metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, anul școlar 2026-2027. Documentul include și detaliile de organizare a concursului de Titularizare 2026.

Potrivit calendarului propus de minister, proba scrisă la Titularizare va fi în 21 iulie 2026. Candidații pot depune dosarele de înscriere în perioada 6-18 mai.

În iunie vor fi probele practice și inspecțiile la clasă.

Rezultatele la concurs vor fi comunicate în 28 iulie, iar cele finale în 4 august.

Ședințele de repartizare pe posturi încep din 5 august.

Prin Titularizare, profesorii se pot angaja pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ.

Pentru a avea acces la posture titularizabile, aceștia trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă și la inspecția la clasă.

Cei cu medii între 5 și 6,99 pot deveni suplinitori/angajați pe perioadă determinată.

Calendar Titularizare 2026

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

Până în 4 mai 2026:

  • înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare
  • aprobarea în consiliul de administraţie al ISJ/ISMB a listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, publicate în vederea ocupării prin concurs

Până în 5 mai 2026: verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs

Înscrieri Titularizare 2026

6-18 mai 2026: înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2026

  • 6-11 mai 2026: în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online

7-20 mai: verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului

  • 12-15 mai 2026: în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online

Validarea fişelor de înscriere Titularizare 2026

7-21 mai 2026: validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs

În situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online:

  • 18 mai: afişarea pe pagina web a inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere ale candidaţilor
  • 18-21 mai: transmiterea de către candidaţi, inclusiv de către absolvenții promoției 2026, la inspectoratul şcolar/centrul de înscriere la concurs, a declarațiilor privind veridicitatea datelor de înscriere sau a cererilor de corectare a datelor de înscriere, dupăcaz

13-16 iulie: validarea înscrierii pentru

  • absolvenții promoției 2026/absolvenții 2026 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic
  • candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2026-2027
  • absolvenții cursurilor de abilitare curriculară pentru educația timpurie organizate de casele corpului didactic sau ale unor cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației și Cercetării cu terți, după data de 21 mai 2026
  • absolvenții modulelor de pedagogie specifică organizate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale, Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena sau pedagogie curativă, după data de 21 mai 2026

În perioada 6-18 mai 2026, respectiv în perioada 6-11 mai 2026 în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online, pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2025.

În mod excepţional pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 21 iulie 2026, până la ora 8.00 absolvenţii promoţiei 2026 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic).

Absolvenţii promoţiei 2026 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

Calendar Titularizare 2026: Listele cu candidați înscriși

29 mai 2026: afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a:

  • listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă
  • listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice
  • listei unităţilor de învăţământ în care se organizează probele scrise (centrelor de concurs pentru proba scrisă)
  • comunicarea centrelor de concurs direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educației și Cercetării

În perioada 25 mai-30 iunie 2026, candidaţii pot solicita, dacă este cazul, inspectoratelor şcolare/centrelor de înscriere la concurs corectarea datelor de înscriere la concurs.

Titularizare 2026: Probele practice/orale și inspecții la clasă

5-30 iunie 2026: organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe

În perioada 5-30 iunie 2026 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2026.

Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 5 – 12 iunie 2026.

3 iulie 2026: afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă

Titularizare 2026. Proba scrisă, rezultate, contestații

16 iulie 2026: afişarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaţilor

21 iulie 2026: proba scrisă

28 iulie 2026: comunicarea rezultatelor iniţiale

28-29 iulie 2026: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor

29 iulie – 3 august 2026: soluţionarea contestațiilor

4 august 2026: comunicarea rezultatelor finale

Titularizare 2026. Ședințe de repartizare pe posturi

5-6 august: repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie

6 august: Ședință de repartizare, în ordine, a:

  • candidaților, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie
  • cadrelor didactice, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie
  • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie
  • candidaţilor și cadrelor didactice, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) din Metodologie
  • cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2026, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) din Metodologie.

7 august: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

17-21 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 32 de secunde

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Actualitateacum 31 de minute

Întrerupere programată a furnizării de gaze în două localități din Alba
Evenimentacum 38 de minute

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 5 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 2 ore

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice sau mame cu cel puțin 3 copii. Modificări în lege
Economieacum 4 ore

Locuri de muncă în Alba: 556 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Evenimentacum 19 ore

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 38 de minute

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Evenimentacum o zi

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentării unei persoane asigurate
Actualitateacum 3 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 32 de secunde

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie