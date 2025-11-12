VIDEO: Armonii pentru Eroi, concert la Alba Iulia, dedicat Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații

Asociația Arca Talentelor, alături de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, a organizat marți, 11 noiembrie, concertul „Armonii pentru Eroi”, găzduit de Centrul de Conferințe „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia. Concertul a fost dedicat Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații.

Pe scenă au urcat copii și tineri talentați din Alba Iulia, care, prin muzică și artă, au transmis un sincer mesaj de recunoștință și admirație militarilor români ce au servit țara în misiuni internaționale.

Au evoluat elevii Liceului de Arte „Regina Maria”, ai Palatului Copiilor Alba Iulia și ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, într-o colaborare artistică plină de sensibilitate și respect.

Programul muzical a reunit lucrări clasice, corale și patriotice – o punte între generații, un îndemn la curaj, onoare și iubire de țară.

Pe scenă au evoluat:

Corul Colegiului Național Militar ” Mihai Viteazul”- prof. coordonatori Adrian Șopterean si Adrian Buta

Grupul vocal tradițional al Palatului Copiilor Alba Iulia – prof. coordonator Marinela Șandru-Sebaș

SERASZ LAVINIA – pian, cls. a XI-a, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, prof. coord. Păduraru Marian

ANASTASIA TUDOR – chitară, cls. a V-a, Liceul de Arte „Regina Maria”, prof. coord. Tudor

MARIA IARNĂ – cls. a VII-a, Liceul de Arte „Regina Maria”, prof. coord. Anișoara Marin

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”- Dans medieval, prof. coord. Lăculeanu Gabriel și Păduraru Marian

VLADIMIR ILIESCU – pian, cls. a X-a, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, prof. coord. Anișoara Marin

SARA BUMBU – canto clasic, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, cls. a X-a, prof. coord. Roxana Rusan, prof. corepetitor Lilia Pârjol

VLAD ȘTEFĂNESCU – cls. a VIII-a, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia- pian, prof. coord. Cecilia Simion

MIHAI ALMĂȘAN – cls. a IX-a, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, vioară, prof. coord. Mihaela Roșiu

ANTONIA DOGEANU – cls. a VII-a, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, pian, prof. coord. Cecilia Simion

ISABELA CIAMA – canto jazz, cls. a XI-a, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, coord. Cristina Stroia

MARIA ZĂMORA – chitară clasică, cls. a X-a, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, prof. coord. Cristian Rodean

ALEXANDRA FLOREA – canto clasic, cls. a X-a, Liceul de Arte ” Regina Maria” Alba Iulia, prof. coord. Roxana Rusan, prof. corepetitor Lilia Pârjol

FELIX CONSTANTINESCU – pian, cls. a X-a, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, prof. coord. Cecilia Simion

Vladimir Iliescu, Ariana Dizdarevici și Aris Mureșan – percuție, cls. a X-a, Liceul de Arte „Regjna Maria” Alba Iulia, prof. coord. Andrei Simion.

”Mulțumim tuturor profesorilor coordonatori, artiștilor implicați și echipei tehnice conduse de prof. Daniel Avram – sunet.

Mulțumim de asemenea Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru sprijinul acordat și pentru punerea la dispoziție a spațiului.

Evenimentul „Armonii pentru Eroi” a fost o adevărată lecție de recunoștință și unitate, o seară în care tinerii au oferit, prin talentul lor, un omagiu eroilor care au servit România cu onoare”, au transmis organizatorii.

