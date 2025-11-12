FOTO: Dentistul albaiulian Nuțu Bran l-a tratat pe cunoscutul muzician André Rieu, la o clinică din Cluj-Napoca

Dentistul albaiulian Nuțu Bran l-a tratat pe cunoscutul muzician André Rieu, la cabinetul său din Cluj-Napoca.

”Să îl primim pe legendarul André Rieu drept pacient a fost o adevărată onoare. Vă mulțumim, maestre, pentru încredere și căldură”, este mesajul postat pe Facebook de reprezentanții clinicii Broni Implant, alături de o fotografie în care apar Andre Rieu, Nuțu Bran și un alt coleg al acestuia.

Profesor doctor Simion Bran (Nuțu) este medic primar chirurgie orală și maxilo-facială. Este originar din Alba Iulia și provine dintr-o familie cu tradiție în domeniul medicinei dentare: tatăl și fratele său sunt de asemenea dentiști.

A absolvit două facultăţi, de Medicină Dentară şi Medicină Generală, are un masterat în Drept şi vorbeşte mai multe limbi străine. Este considerat unul dintre cei mai buni dentiști din România.

