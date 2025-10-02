CNAIR: Au fost deschise alte 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice pe A1. Trei sunt pe segmentul Deva – Sebeș – Sibiu

CNAIR a anunțat că au fost deschise alte 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice, pe Autostrada A1. Trei dintre acestea sunt pe segmentul Deva-Sebeș-Sibiu.

”În baza contractelor de concesiune de servicii încheiate între CNAIR și Rompetrol, au fost date în folosință 11 stații de încărcare de 300 kW (fiecare cu două puncte de 150 kW), amplasate în spațiile de servicii de pe A1, în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Sibiu”, a anunțat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Noile stații de încărare pentru vehicule electrice se află în următoarele locații:

Orăștie (km 340+500, ambele sensuri)

(km 340+500, ambele sensuri) Cristian (km 260+160, sens dreapta)

(km 260+160, sens dreapta) Pecica (km 558+380, ambele sensuri)

Șagu (km 530+536, ambele sensuri)

Giarmata (km 500+596, ambele sensuri)

Recaș (km 481+646, ambele sensuri)

În total, pe rețeaua de drumuri de mare viteză din România, sunt dosponibile 28 de spații de servicii echipate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.

foto: CNAIR/Cristian Pistol/Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News