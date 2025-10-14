Connect with us

Eveniment

CNAIR cumpără parapete pentru drumuri naționale și autostrăzi, care aruncă vehiculele înapoi pe carosabil, în caz de accident

Publicat

acum O oră

Trei companii românești sunt interesate de un contract uriaș lansat de CNAIR, care vizează montarea unor parapete pe rulouri, în valoare de 350 milioane lei.

Trei firme românești – Delta Bloc, MBS Group și Central Board of Smart Consultants – au depus oferte pentru contractul lansat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), scrie Economedia.

Investiția, în valoare de aproximativ 350 de milioane de lei, vizează achiziția, transportul și montarea parapetelor pe rulouri pe circa 70 de kilometri de drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv pe bretelele acestora.

Acordul-cadru are o durată de 48 de luni.

Potrivit CNAIR, parapetele pe rulouri sunt concepute pentru a reduce gravitatea accidentelor, prin dispersarea energiei de impact de-a lungul sistemului cu ajutorul rolelor.

Spre deosebire de parapetele clasice, aceste structuri redirecționează vehiculele înapoi pe carosabil, prevenind ieșirea de pe drum și diminuând riscul de accidente fatale, mai scrie Economedia.

  • „Parapetele pe rulouri este un sistem de protecție inovativ conceput pentru a evita evenimentele rutiere soldate cu leziuni mortale, datorită capacității acestora de dispersare a energiilor în lungul parapetelui, cu ajutorul rolelor. Vehiculele care intră în contact cu acest sistem de protecție sunt redirecționate înapoi pe calea de rulare, fiind astfel evitată părăsirea suprafeței carosabile. Caracteristicile tehnice au permis sistemului de protecție să obțină rezultate pozitive deosebite în crash – teste de siguranță rutieră, performanțele superioare fiind datorate elementelor avansate de design și siguranță” – nota CNAIR.

Sistemul, importat din Coreea de Sud, a obținut rezultate remarcabile la testele de impact datorită designului și elementelor sale tehnice avansate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

risc de saracie
Economieacum 2 minute

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Șoferii pot solicita al doilea control
Actualitateacum 32 de minute

Bărbat din Sântimbru, cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea
Evenimentacum O oră

CNAIR cumpără parapete pentru drumuri naționale și autostrăzi, care aruncă vehiculele înapoi pe carosabil, în caz de accident
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Camerele de supraveghere din orașe și comune vor fi integrate în sistemul e-Sigur. Amenzile vor fi emise și transmise automat
Administrațieacum 7 ore

Compania Națională de Investiții a cheltuit zeci de mii de euro, ca să-și parfumeze sediul. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

risc de saracie
Economieacum 2 minute

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Economieacum 2 ore

Proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 23 de ore

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum o zi

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 2 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia: Degustări de vin, carne la proțap și muzică jazz la Palatul Principilor. Program
Restaurant Nepo Alba Iulia
Evenimentacum 3 ore

Restaurant Nepo – locul unde gustul, prietenia și buna dispoziție se întâlnesc la Alba Iulia (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 21 de ore

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 5 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 8 ore

Una din șase infecții bacteriene, rezistentă la antibiotice. Raport al Organizației Mondiale a Sănătății
Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Premierul Ilie Bolojan a evaluat stadiul investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

risc de saracie
Economieacum 2 minute

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Educațieacum 3 ore

FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli
Mai mult din Educatie