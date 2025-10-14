CNAIR cumpără parapete pentru drumuri naționale și autostrăzi, care aruncă vehiculele înapoi pe carosabil, în caz de accident

Trei companii românești sunt interesate de un contract uriaș lansat de CNAIR, care vizează montarea unor parapete pe rulouri, în valoare de 350 milioane lei.

Trei firme românești – Delta Bloc, MBS Group și Central Board of Smart Consultants – au depus oferte pentru contractul lansat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), scrie Economedia.

Investiția, în valoare de aproximativ 350 de milioane de lei, vizează achiziția, transportul și montarea parapetelor pe rulouri pe circa 70 de kilometri de drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv pe bretelele acestora.

Acordul-cadru are o durată de 48 de luni.

Potrivit CNAIR, parapetele pe rulouri sunt concepute pentru a reduce gravitatea accidentelor, prin dispersarea energiei de impact de-a lungul sistemului cu ajutorul rolelor.

Spre deosebire de parapetele clasice, aceste structuri redirecționează vehiculele înapoi pe carosabil, prevenind ieșirea de pe drum și diminuând riscul de accidente fatale, mai scrie Economedia.

„Parapetele pe rulouri este un sistem de protecție inovativ conceput pentru a evita evenimentele rutiere soldate cu leziuni mortale, datorită capacității acestora de dispersare a energiilor în lungul parapetelui, cu ajutorul rolelor. Vehiculele care intră în contact cu acest sistem de protecție sunt redirecționate înapoi pe calea de rulare, fiind astfel evitată părăsirea suprafeței carosabile. Caracteristicile tehnice au permis sistemului de protecție să obțină rezultate pozitive deosebite în crash – teste de siguranță rutieră, performanțele superioare fiind datorate elementelor avansate de design și siguranță” – nota CNAIR.

Sistemul, importat din Coreea de Sud, a obținut rezultate remarcabile la testele de impact datorită designului și elementelor sale tehnice avansate.

