CNAIR: emiterea rovinietei, îngreunată miercuri din cauza unor lucrări la infrastructura IT. Recomandări pentru șoferi

CNAIR a anunțat utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, miercuri, emiterea rovinietelor și a peajelor prin SMS poate fi îngreunată. Se fac lucrări la infrastructura de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă.

Lucrările vor fi în intervalul orar 22.00 – 23.00.

Rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

Peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24.00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați, prin intermediul portalurilor și aplicațiilor destinate sistemelor de operare a telefoanelor mobile deținute de aceștia, transmite CNAIR.

