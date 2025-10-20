CNAIR: Transalpina și Transfăgărășan au fost închise pentru sezonul rece. Atenționări pentru șoferi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că Transalpina și Transfăgărășanul s-au închis de luni, 20 octombrie.

Luni, 20 octombrie, circulația rutieră s-a închis pe:

DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).

DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800).

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.

La altitudine, instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment.

Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător, a anunțat CNAIR.

Sectorul de drum cuprins între Rânca, județul Gorj si Obârșia Lotrului, județul Vâlcea a fost închis circulației rutiere încă din 30 septembrie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News