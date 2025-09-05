Connect with us

Cod Galben de caniculă în Alba și toată partea de Vest a țării. Temperaturi de până la 36 de grade și disconfort termic accentuat

Cod Galben de caniculă în Alba: pe parcurul zilei de vineri, se vor înregistra temperaturi de până la 36 de grade și disconfort termic accentuat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo pentru  5 septembrie, valabilă în intervalul orar 12:00 – 21:00, când un val de căldură va afecta mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă, și se va menține în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Moldovei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, determinând apariția unui disconfort termic accentuat.

ANM precizează că valul de căldură se va menține și în zilele următoare, mai ales în sudul și vestul țării.

