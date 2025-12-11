Cod Galben de ceață densă în Alba. Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi seara o avertizare Cod Galben de ceață care vizează zone din județul Alba, până la ora 20:00.

Potrivit ANM, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

