Eveniment

Cod galben de furtuni în Alba și jumătate de țară, între 17 și 18 august: vânt, ploaie, descărcări electrice și grindină

Publicat

acum 2 ore

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de duminică, 17 august, ora 21:00, până luni, 18 august, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate vor afecta Maramureșul, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a zonei montane.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–55 km/h și, pe alocuri, grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Cantitățile de apă vor atinge 20–25 l/mp, iar izolat pot depăși 35–40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Meteorologii precizează că perioade cu instabilitate atmosferică se vor înregistra, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

În funcție de evoluția fenomenelor, ANM va actualiza avertizările, inclusiv prin mesaje de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

