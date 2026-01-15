Cod galben de polei și precipitații în Alba și alte județe. Zonele vizate

Meteorologii au emis o alertă de cod galben pentru zona joasă a județului Alba. Se vor produce precipitatii mixte cu depuneri de polei, ceea ce va îngreuna traficul, dar și deplasarea pietonilor.

Alerta este valabilă joi, de la ora 9:00 pâna la 11:00.

Zonele vizate:

Alba Iulia,

Aiud,

Cugir,

Sebeș,

Blaj,

Ocna Mureș,

Teiuș,

Ighiu,

Săsciori,

Unirea,

Jidvei,

Vințu de Jos,

Galda de Jos,

Șona,

Mihalț,

Pianu,

Valea Lungă,

Lopadea Nouă,

Cetatea de Baltă,

Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring,

Sântimbru,

Lunca Mureșului,

Ciugud,

Șibot,

Mirăslău,

Săliștea,

Bucerdea Grânoasă,

Berghin, Fărău,

Noșlac,

Gârbova,

Crăciunelu de Jos,

Cricău, Livezile,

Cergău, Roșia de Secaș,

Câlnic,

Hopârta,

Rădești,

Cut,

Blandiana,

Ohaba,

Cenade,

Doștat

Județul Braşov: Rupea, Hoghiz, Racoș, Jibert, Homorod, Cața, Bunești, Șoarș

Zona joasă a județului Mureş, respectiv zona localităților: Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Daneș, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Sânger, Ogra, Băgaciu, Rușii-Munți, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca, Cozma

Județul Harghita: Dealu, Mărtiniș, Satu Mare, Brădești

Zona joasă a județului Harghita, respectiv zona localităților: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Praid, Corund, Lupeni, Șimonești, Dealu, Lueta, Mugeni, Atid, Mărtiniș, Avrămești, Secuieni, Feliceni, Porumbeni, Brădești, Merești, Săcel, Ocland, Dârjiu, Ulieș

Județul Sibiu: Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Bazna, Laslea, Dârlos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Micăsasa, Blăjel, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Valea Viilor, Șeica Mică, Ațel, Brădeni, Mihăileni

,

