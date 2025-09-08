Cod Portocaliu de vreme rea în județul Alba. A fost transmis un mesaj RO-ALERT locuitorilor din zonele vizate

ANM a emis o alertă de COD PORTOCALIU nowcasting, valabilă în Alba până la ora 15:15.

Meteorologii anunță averse torențiale ce vor acumula până la 30 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

În ultima oră, în zona vizată s-au înregistrat deja cantități de apă de 25–30 l/mp, semnalează autoritățile.

Localitățile aflate sub avertizare sunt: Baia de Arieș, Galda de Jos, Lupșa, Stremț, Bucium, Sălciua, Mogoș, Întregalde, Râmeț și Ponor.

Pentru siguranța populației, a fost emis și un mesaj RO-ALERT pentru zonele afectate.

ISU Alba recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber în timpul manifestării fenomenelor meteo periculoase și să se adăpostească în locuri sigure.

