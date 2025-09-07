Cod Portocaliu de vreme severă în localități din Munții Apuseni. A fost emis RO-ALERT

Cod portocaliu de vreme severă în județul Alba. RO-ALERT emis pentru mai multe localități.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba anunță că până la ora 18:40 este în vigoare o avertizare COD PORTOCALIU nowcasting pentru mai multe localități din județ.

Potrivit meteorologilor, sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 l/mp, însoțite de descărcări electrice, rafale puternice de vânt cu viteze de 70–90 km/h, precum și grindină de medii dimensiuni (2–3 cm).

Zonele vizate sunt: Bistra, Baia de Arieș, Lupșa, Poșaga și Ocoliș. Pentru aceste localități a fost emis și un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările, să se adăpostească în locuri sigure și să nu se adăpostească sub copaci sau în zone expuse vântului și grindinei.

