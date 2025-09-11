Connect with us

Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Alba: Horia Moruțan, reales președinte al organizației. Componența Consiliului director

Colegiul Medicilor Veterinari din România – Filiala Alba a organizat, în 10 septembrie, alegerile pentru funcțiile de conducere. Evenimentului a reunit reprezentanți ai profesiei, oficialități locale și invitați din domeniul sanitar-veterinar.

Pentru un nou mandat de președinte al filialei a candidat și a fost reales dr. Horia Moruțan, medic veterinar primar. Este o personalitate recunoscută pentru competența profesională și pentru rolul activ pe care îl joacă atât în cadrul comunității medicale veterinare, cât și în rândul crescătorilor de animale, la nivel județean și național, transmit reprezentanții organizației.

La eveniment au participat oficialități locale, printre care președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și prefectul județului Alba, Nicolae Albu. Aceștia au adresat mesaje de apreciere și susținere corpului profesional veterinar. Cu această ocazie, au fost înmânate diplome de recunoaștere pentru activitatea și dedicarea membrilor filialei.

Un moment important al evenimentului a fost și prezența prof. univ. dr. Adrian Oros, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România, care a transmis un mesaj de susținere și de încredere în viitorul acestei profesii esențiale.

Noua componență a Consiliului Director – Filiala Alba

  • președinte: dr. Horia Moruțan (mandat conducere 2025-2028)
  • vicepreședinte: dr. Iuga Călin
  • vicepreședinte: dr. Negrea Smaranda
  • secretar: dr. Ioan Tomușca
  • președinte Comisie Deontologie și Litigii: dr. George Cornea

Cu o echipă consolidată și o viziune clară, Colegiul Medicilor Veterinari din România – Filiala Alba își reafirmă angajamentul de a sprijini și reprezenta profesia, promovând excelența profesională, etica și rolul crucial al medicului veterinar în protejarea sănătății animalelor, siguranței alimentare și sănătății publice.

În încheierea discursului său, președintele reales a transmis un mesaj de unitate și implicare:

„Vă chem să fim împreună în efortul de a duce profesia noastră acolo unde merită: în centrul comunității, în respectul societății și în demnitatea fiecărui medic veterinar din județul nostru” – Horia Moruțan.

foto: Facebook/Instituția Prefectului Alba

