Connect with us

Actualitate

Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș sărbătorește 80 de ani de activitate

Publicat

acum O oră

Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș sărbătorește 80 de ani de activitate. Cu acest prilej, vor fi organizate mai multe evenimente.

Anul școlar 2025-2026 este un an omagial pentru Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș. Se vor derula activități la care vor fi invitați toți cei care poartă în suflet o parte din această școală.

Vezi Sebeșul marchează 80 de ani de la fondarea Colegiului Național ”Lucian Blaga”. Programul evenimentului

Istoria colegiului începe în anul 1945. În iunie 1948 liceul dă prima promoţie de 24 de absolvenţi. În ciuda unui început foarte bun, în toamna aceluiaşi an, liceul se desfiinţează. El se reînfiinţează în anul 1954 şi funcționează apoi sub diferite denumiri.

”De opt decenii, această școală este locul în care s-au format caractere, s-au modelat destine, locul în care generații de elevi au fost îndrumați cu pasiune, responsabilitate și credință în puterea educației. Fiecare generație de elevi a adăugat o filă în povestea colegiului şi fiecare profesor și-a lăsat amprenta asupra inimilor și minților celor pe care i-a îndrumat”.

De-a lungul anilor, școala noastră și-a purtat numele cu demnitate, inspirându-se din opera și spiritul patronului său spiritual– Lucian Blaga, simbol al gândirii profunde, al culturii române și al luminii interioare”, transmite directorul colegiului, prof. Mioara Bulbucan.

Numeroși absolvenți ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș s-au afirmat de-a lungul timpului, ca medici, ingineri, profesori, artiști, cercetători, oameni de cultură și lideri în diverse domenii.

Sute de profesori au format tineri în cadrul instituției, inspirândn dragostea pentru carte. Activitatea lor transformat școala într-un reper al performanței și al respectului pentru cunoaștere.

Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș, școală europeană

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș are și statutul de „Școală Europeană”, din 2023. Este o comunitate vie, care se reinventează, păstrându-și însă esența, aceea de reperal performanței școlare, mai transmit reprezentanții colegiului.

Dovezi certe sunt premiile și medaliile obținute la concursuri și olimpiade naționale (Limba și literatura română, Matematică, Germană, Latină, Geografie, Istorie, Chimie, Fizică, Biologie, Pictură, Sport) și internaționale (Informatică).

Clasamentele înscriu Colegiul „Lucian Blaga” în ierarhii de top la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Sunt de amintit absolvenții cu nota maximă la examenele naționale, programele Erasmus, NEXT-GEN, proiectele derulate cu Institutul Goethe și British Council sau parteneriatele cu unități școlare din Europa (Germania, Austria, Republica Moldova ș.a).

”La Mulți Ani tuturor celor care fac parte din această istorie de 80 de ani de lumină, de spirit şi de educaţie: directori, profesori, elevi și foști absolvenți, părinți, parteneri și autorități locale care au sprijinit mereu școala noastră”, este mesajul conducerii colegiului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 2 minute

SPAP Sebeș: Anunț privind colectarea deșeurilor rezultate din toaletarea spațiilor verzi și curățarea grădinilor
1 decembrie la Alba Iulia
Administrațieacum 32 de minute

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Guvernul a alocat bani pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale
Actualitateacum O oră

Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș sărbătorește 80 de ani de activitate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

1 decembrie la Alba Iulia
Administrațieacum 32 de minute

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Guvernul a alocat bani pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale
Administrațieacum 21 de ore

VIDEO: Pregătirile pentru Parcul de Crăciun de la Alba Iulia au început miercuri seară. Au fost aduse primele materiale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Percheziții la furnizori din sectorul energie. Acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Prețuri crescute artificial
Actualitateacum 8 ore

ANAF propune o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Evenimentacum 2 zile

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 2 zile

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Platformă electronică de feedback pentru personalul medical și pacienți. Planurile Ministerului Sănătății
operatie ochelari oftalmologie operatie cu laser dr holhos
Evenimentacum 9 ore

Comunicat: Cu ochelari sau fără după vârsta de 40 de ani? Când și în ce condiții poți face o operație pentru a scăpa de ochelari
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Educațieacum 7 ore

Carduri educaționale 2025: când vor încărcate tichetele sociale pe suport electronic. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie