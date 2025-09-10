Comunicat de presă: Golf de elită în inima Transilvaniei: Romanian Amateur Open 2025, la Theodora Golf Club

În inima Transilvaniei, pe cel mai mare teren de golf din România, se pregătește un spectacol sportiv de clasă mondială: între 12 și 14 septembrie 2025, Theodora Golf Club găzduiește cea de-a 5-a ediție a Romanian Amateur Open.

Turneul, aflat sub egida Federației Române de Golf și inclus în prestigiosul World Amateur Golf Ranking, aduce împreună jucători de elită din Europa, America și din alte colțuri ale lumii, transformând Teleacul într-un punct de întâlnire al pasionaților de golf.

Cei aproximativ 100 de jucători de elită din țară și din străinătate își vor demonstra abilitățile și vor lupta pentru puncte valoroase în clasamentul WAGR®. Pentru jucătorii români este o șansă unică să concureze acasă, pe un teren pregătit la standarde internaționale, într-un turneu inclus în calendarul EGA.

„A cincea ediție a Romanian Amateur Open 2025, pe care o găzduim la Theodora Golf Club confirmă faptul că golful românesc crește, atrage jucători din toată lumea și oferă un cadru de competiție autentic, la cele mai înalte standarde. E o sărbătoare a golfului și o demonstrație că România are ce arăta pe scena globală a acestui sport, iar sprijinul Federației Române de Golf și al partenerilor noștri este foarte apreciat. Suntem mândri să fim gazda unui eveniment inclus în calendarul european de golf (EGA) și să demonstrăm că excelența sportivă și frumusețea locului merg mână în mână”, declară Theodora Popa, Vicepreședinte Theodora Golf Club.

Cu 18 parcursuri spectaculoase, la standarde profesioniste, cu o lungime totală de 6.518 metri și un design gândit pentru provocare și plăcerea jocului deopotrivă, Theodora Golf Club și-a câștigat deja un loc de onoare în preferințele jucătorilor internaționali.

Andrei Bădiță, instructor de golf la Theodora Golf Club explică faptul că „un turneu de calibru internațional, precum Romanian Amateur Open, înseamnă pentru orice jucător șansa de a-și testa nu doar loviturile, ci și rezistența mentală. Theodora Golf Club este un teren care te provoacă să gândești fiecare swing, fiecare abordare de green și fiecare strategie de joc. Diferențele mici de relief, direcția vântului și viteza green-urilor fac ca victoria să fie obținută nu doar cu talent, ci și cu multă disciplină și concentrare”. În același timp, Dragoș Bădiță, instructor de golf la Theodora Golf Club pune accent pe formarea și dezvoltarea jucătorilor: „Pentru mine, ca instructor, e o bucurie să văd jucători din România concurând umăr la umăr cu sportivi din Europa, America și din alte colțuri ale lumii pentru că știu cât de mult contează să fii expus la stiluri de joc diferite, la adversari cu experiență internațională și la presiunea competiției. Toate acestea accelerează progresul unui jucător și îi oferă o perspectivă realistă despre standardele de performanță la nivel mondial. Un turneu de acest nivel este o lecție practică uriașă pentru sportivii români”.

Pe perioada turneului, accesul publicului este gratuit, iar spectatorii pot să descopere ce înseamnă golf de elită într-o atmosferă vibrantă, unde sportul, natura și comunitatea se întâlnesc.

„Un turneu de golf de această anvergură nu se joacă doar pe teren, ci și în modul în care îl trăiesc jucătorii și spectatorii. De aceea, Romanian Amateur Open 2025 este gândit de echipa Theodora Golf Club ca o experiență completă: teren impecabil, sport de elită, contact direct cu natura și ocazia ca brandurile partenere să fie parte din această poveste autentică, acolo unde oamenii se conectează și își creează amintiri. Desigur, în cele trei zile toți oaspeții noștri, jucători sau suporteri, vor avea parte de ospitalitatea, mâncarea bună și o atmosferă vibrantă, în care sportul se împletește firesc cu socializarea, relaxarea și descoperirea de noi oportunități”, afirmă Debora Cordea, Director Resort Theodora Golf Club.

Golf pentru profesioniști, dar și pentru începători

Pe lângă turneele pe care le găzduiește, Theodora Golf Club este resortul în care oricine se poate bucura de experiența golfului, se poate antrena și își poate perfecționa tehnicile de joc, profitând de cursurile cu instructori de golf experimentați și bine pregătiți care oferă lecții de golf pentru adulți și copii, atât începători, cât și avansați. Pachetul Golf with a Pro oferă tuturor celor interesați 8 lecții individuale cu instructor @Driving Range & Putting Green și 2 X 18 cupe cu instructor. De asemenea, pachetul susține obținerea certificării de jucător, asigură echipamentul pentru lecții și aduce un beneficiu de 50% discount la primul membership.

Recunoaștere națională și internațională

De-a lungul celor șapte ani de la inaugurare, resortul a câștigat mai multe premii și recunoașteri, atât internaționale, cât și locale. Theodora Golf Club a fost desemnată Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est de LUXlife Magazine, la categoria Resorts & Retreats Awards 2023 și a primit de două ori distincția Best Golf Hotel decernată de International Hospitality Awards. Anul trecut a obținut locul III la Top Hotels Awards 2023, categoria: Best Green & Eco-friendly Location.

World Amateur Golf Ranking / WAGR, este clasamentul feminin (WWAGR) și masculin (MWAGR) pentru jucătorii amatori de golf de elită, la nivel internațional. Serviciul global pentru golf oferit de R&A și USGA încorporează și evaluează la nivel mondial a atât evenimentele pentru amatori, cât și cele pentru profesioniști, clasamentul WAGR fiind recunoscut la nivel mondial ca cel mai bun sistem de clasificare pentru golful amator. Acumularea punctelor în acest clasament reprezintă drumul spre participarea la competiții de renume.

