Eveniment
Comunicat de presă: Ședință de Consiliu Local al municipiului Sebeș. Consilierii au de votat 18 puncte pe ordinea de zi
Viitoarea ședință de Consiliu Local a municipiului Sebeș va avea loc în data de 27 noiembrie 2025, 2025, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a
Primăriei Municipiului Sebeș situată în Piața Primăriei, nr. 1.
Pe ordinea de zi se află 18 proiecte.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării dreptului de proprietate asupra imobilelor teren, înscrise în C.F. nr. 86355 Sebeș și C.F. nr. 85797 Sebeș, în favoarea Municipiului Sebeș, domeniul privat. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând ordinea de prioritate a solicitanților care au acces în anul 2025 la o locuință realizată prin Programul A.N.L. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeş, Judeţul Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Sebeș a dreptului de preemțiune referitor la intenția de cumpărare a imobilului cabinet stomatologic, situat administrativ în mun. Sebeș, str. Dorin Pavel, bl. 55, ap. 1, înscris în CF nr. 70007-C1-U62.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și RLU proiect nr. 24/2024 ”,Dezvoltare zonă mixtă: construcții industriale nepoluante, comerț și servicii”- Sebeș, extravilan F.N., jud. Alba; Beneficiar Truță Ioan Emil și Truță Ileana
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea construcției (casă de locuit), proprietatea domnului FURDUI Bujor, edificată pe terenul în suprafață de 300 mp. situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Râului, nr. 35, înscris în C.F. nr. 86355 Sebeș, nr. topo 3273/43 deținut de acesta în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea construcției (nivel parter cu placă turnată), proprietatea domnului BORCA Nicolae – Dobrin, edificată pe terenul în suprafață de 300 mp., situat administrativ în Municipiul Sebeș, localitatea Petrești, înscris în C.F. nr. 72157 Sebeș, Nr. cadastral 72157, deținut de acesta în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a cinci locuințe de serviciu. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației P.U.Z. și RLU proiect nr. 2/2025 ,,-Elaborare P.U.Z. parcelare teren și creare acces la parcelă pentru construire locuință familială”- Sebeș, extravilan F.N., jud. Alba; aprobată prin HCL 289/30.09.2025 Beneficiar Jejeran Stelian -Patrița.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
10. Proiect de hotărâre privind actualizare documentației P.U.D, proiect nr. 44/2025 ,,Construire locuință individuală, anexe gospodărești (garaj, magazie, filigorie) și
împrejmuire ”Petrești, str. Crizantemelor, nr.26B, jud. Alba, aprobată prin HCL 290/2025 Beneficiar Fodor Adrian Traian și Fodor Iulia Cătălina
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit în baza Legii nr. 15/2003 doamnei Petru Eugenia – Felicia, asupra terenului în suprafață de 300 mp. înscris în C.F. nr. 76144 Sebeș, nr. cad. 76144, situat administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Lancrăm, str. Salciei, nr. 3, ca urmare a înstrăinării construcției și concesionarea acestuia noului dobânditor al construcției. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Capitolului VI din Anexa la HCL nr. 111/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radierea vehiculelor de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș, care nu se supun înmatriculării și a Anexelor nr. 1 și nr. 3 din Regulament.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru ajustarea tarifelor distincte pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 2 Lot 2 Tărtăria cu nr. 223/12.12.2018. Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
14. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare sub formă de premii elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Sebeș care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 2024-2025.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de atribuire a unui număr de 5 (cinci) Autorizații taxi, privind organizarea și executarea serviciului public de transport în regim de taxi de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
16. Proiect de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluării activelor fixe aflate în patrimonial Municipiul Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 429 mp. situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, str. Progresului, F.N., înscris în C.F. nr. 102126 Sebeș, cu nr. cad. 102126 și nr. inv. 81032270, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisia de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
18.Informarea nr.87743/18.11.2025 a Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.