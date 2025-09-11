Comunicat de presă SPAP Sebeș: Unde și cum se pot depozita deșeuri rezultate din construcții și demolări

Municipiul Sebeș, prin Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului, vine în sprijinul cetățenilor din Sebeș, Lancrăm, Petrești și Răhău, prin continuarea acțiunii de colectare a deșeurile rezultate din construcții și demolări.

Persoanele fizice care dețin deșeuri provenite din locuințe, generate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și / sau exterioară a acestora, pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizații de construire, au posibilitatea transportării și predării lor, gratuit, la punctul de colectare situat în curtea S.P.A.P Sebeș, din Sebeș, Str. Viilor, Nr.28.

Aceste deșeuri vor putea fi ridicate, la solicitare, de către S.P.A.P. Sebeș, conform unui program prestabilit. Solicitările se vor face la numărul de telefon 0258-730 148.

Nu se acceptă materiale izolante / hidroizolante, respectiv deșeuri periculoase. Prevederile menționate se aplică persoanelor fizice numai o dată pe an / gospodărie și pentru o cantitate de sub 1 mc de moloz.

