Programul Rabla 2025: schimbare importantă privind mașinile electrice. Valoarea ecotichetului s-a modificat. Când se fac înscrieri

Programul Rabla 2025: Guvernul a aprobat, în ședința de joi, bugetul pentru program, persoane fizice. Principala modificare este reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dat detalii despre data la care ar putea începe programul.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, va avea o finanțare de 200 milioane lei, a transmis Guvernul.

Programul Rabla 2025: valoarea voucherelor

Potrivit Ghidului de finanțare, valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen va fi de 18.500 de lei (anterior, 37.000 de lei). Sprijinul este acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice

12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid

10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Programul Rabla 2025: când ar putea fi lansat

Programul ‘Rabla’ pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

”A trecut în ședința de guvern hotărârea care stabilește ca proiect principal partea de Program ‘Rabla’ – persoane fizice. Practic, de mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid. Imediat ce este publicat în Monitorul Oficial, putem lansa Programul ‘ Rabla’.

Deci, cel târziu, săptămâna viitoare, la început, luni, marți, va fi lansat Programul ‘Rabla’. Ne bucurăm și vrem să mulțumim pe această cale tuturor ministerelor care au dat avize – Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor – pentru că am reușit să adoptăm în această săptămână, astăzi, ceea ce înseamnă că programul va fi lansat până la finalul lunii’, a afirmat Diana Buzoianu, joi, după ședința de guvern, potrivit Agerpres.

Programul Rabla 2025: modificări. Voucherul pentru mașini electrice, redus la jumătate

Aceasta a explicat și care sunt schimbările aduse programului, întrebată în acest sens.

”Pentru persoane este foarte important de știut că vor avea exact aceeași platformă, deci exact același proces pentru care erau, deja, pregătiți, rămâne la fel. Tehnic, platforma este identică.

Voucherele rămân aceleași pentru mașinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, pentru mașinile electrice, însă, știți deja, se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a precizat că fondurile alocate pentru Programul ‘Rabla’ 2025 se ridică la 200 de milioane de lei.

Ministrul a mai explicat că o suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor se au în vedere alte variante.

”Anul acesta nu, dar pentru anul viitor suntem deja în discuții cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a muta Programul ‘Rabla’ pe programul social pentru climă, Fondul social pentru climă și, astfel, să asigurăm o predictibilitate mai mare, inclusiv pentru acest program, pentru că el se va baza pe fonduri europene în această viziune. Deci, asta va însemna că nu va mai depinde inclusiv de crizele economice care ar putea să apară la nivel național”, a mai declarat Buzoianu.

