Connect with us

Economie

Programul Rabla 2025: schimbare importantă privind mașinile electrice. Valoarea ecotichetului s-a modificat. Când se fac înscrieri

Publicat

acum 2 ore

Programul Rabla 2025: Guvernul a aprobat, în ședința de joi, bugetul pentru program, persoane fizice. Principala modificare este reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dat detalii despre data la care ar putea începe programul.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, va avea o finanțare de 200 milioane lei, a transmis Guvernul.

Programul Rabla 2025: valoarea voucherelor

Potrivit Ghidului de finanțare, valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen va fi de 18.500 de lei (anterior, 37.000 de lei). Sprijinul este acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

  • 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice
  • 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid
  • 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Programul Rabla 2025: când ar putea fi lansat

Programul ‘Rabla’ pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

”A trecut în ședința de guvern hotărârea care stabilește ca proiect principal partea de Program ‘Rabla’ – persoane fizice. Practic, de mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid. Imediat ce este publicat în Monitorul Oficial, putem lansa Programul ‘ Rabla’.

Deci, cel târziu, săptămâna viitoare, la început, luni, marți, va fi lansat Programul ‘Rabla’. Ne bucurăm și vrem să mulțumim pe această cale tuturor ministerelor care au dat avize – Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor – pentru că am reușit să adoptăm în această săptămână, astăzi, ceea ce înseamnă că programul va fi lansat până la finalul lunii’, a afirmat Diana Buzoianu, joi, după ședința de guvern, potrivit Agerpres.

Programul Rabla 2025: modificări. Voucherul pentru mașini electrice, redus la jumătate

Aceasta a explicat și care sunt schimbările aduse programului, întrebată în acest sens.

”Pentru persoane este foarte important de știut că vor avea exact aceeași platformă, deci exact același proces pentru care erau, deja, pregătiți, rămâne la fel. Tehnic, platforma este identică.

Voucherele rămân aceleași pentru mașinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, pentru mașinile electrice, însă, știți deja, se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a precizat că fondurile alocate pentru Programul ‘Rabla’ 2025 se ridică la 200 de milioane de lei.

Ministrul a mai explicat că o suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor se au în vedere alte variante.

”Anul acesta nu, dar pentru anul viitor suntem deja în discuții cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a muta Programul ‘Rabla’ pe programul social pentru climă, Fondul social pentru climă și, astfel, să asigurăm o predictibilitate mai mare, inclusiv pentru acest program, pentru că el se va baza pe fonduri europene în această viziune. Deci, asta va însemna că nu va mai depinde inclusiv de crizele economice care ar putea să apară la nivel național”, a mai declarat Buzoianu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Alba: Horia Moruțan, reales președinte al organizației. Componența Consiliului director
Evenimentacum 21 de minute

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Evenimentacum 40 de minute

Accident grav la Ocna Mureș. Bărbat rănit după ce o autobasculantă s-a răsturnat peste el. Încerca să o scoată dintr-un șanț
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

FOTO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor
Administrațieacum 22 de ore

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Programul Rabla 2025: schimbare importantă privind mașinile electrice. Valoarea ecotichetului s-a modificat. Când se fac înscrieri
Economieacum 2 ore

Guvern: peste un milion de persoane vor primi tichete sociale până la finalul anului. Condiții și categorii de beneficiari
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de minute

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Educațieacum 7 ore

Președintele României, Nicușor Dan, nu este deloc mulțumit de situația din educație. Cum vede el o evaluare a situației
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 24 de ore

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 2 zile

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

„RO–Pictură, Grafică, Sculptură”: Expoziție colectivă a mai unor artiști, reprezentanți ai diferitor etnii care trăiesc în România
Evenimentacum o zi

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 4 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Evenimentacum 23 de ore

Caz de infecție cu virusul West Nile, CONFIRMAT la Ocna Mureș. Restricții temporare la donarea de sânge
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

VIDEO: Elevi din Alba Iulia cu rezultate notabile la olimpiade și profesorii care i-au pregătit, premiați de Primăria Alba Iulia
Educațieacum 6 ore

Simulare Bacalaureat 2026: A fost publicat calendarul în Monitorul Oficial. Când vor avea loc probele
Mai mult din Educatie