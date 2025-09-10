Caz de infecție cu virusul West Nile, CONFIRMAT la Ocna Mureș. Restricții temporare la donarea de sânge

Caz de infecție cu virusul West Nile confirmat la Ocna Mureș: Un caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat la Ocna Mureș, potrivit unei informări transmise de Institutul Național de Transfuzie Sanguină București.

În urma acestei situații, Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba a decis ca, până la 31 octombrie 2025, persoanele care locuiesc în Ocna Mureș sau care tranzitează zilnic localitatea, având locul de muncă acolo, nu vor fi acceptate la donarea de sânge.

Această măsură preventivă este prevăzută de lege și are rolul de a proteja siguranța transfuziei sanguine.

Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, cazul a fost confirmat prin analize de IGM, specifice în cazul acestui virus.

”Pacientul a fost externat săptămâna trecută pentru că a răspuns prompt tratamentului, iar starea lui a fost una bună” a spus Alexandru Sinea.

Potrivit surselor Alba24, persoana infectată, un bărbat de 71 de ani, din Ocna Mureș, nu a călătorit recent în afara țării.

”DSP Alba a solicitat în permanență autorităților publice locale luarea de măsuri de dezinsecție la nivelul UAT-urilor. Am întreprins verificări în acest sens și rămânem atenți asupra acestei tematici în mod permanent” a mai spus Sinea.

Ce este virusul West Nile

Virusul West Nile este transmis în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Majoritatea persoanelor infectate nu dezvoltă simptome, însă în unele cazuri boala poate provoca febră, dureri de cap, oboseală, erupții cutanate și dureri musculare.

În formele grave, virusul poate afecta sistemul nervos central și poate duce la complicații serioase, precum meningita sau encefalita.

Restricțiile impuse de CTS Alba sunt temporare și vor rămâne în vigoare până la finalul lunii octombrie, perioadă în care situația va fi atent monitorizată.

