Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Liderii partidelor aflate la de guvernare s-au reunit miercuri la Palatul Victoria.

Potrivit lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, întâlnirea era una ‘normală, programată’ și vizează, în principal, finalizarea pachetului de măsuri privind reforma în administrația locală.

”E o întâlnire normală, e o ședință de coaliție, până la urmă programată să aibă loc în această seară, nu văd nimic special aici.

Discuții între liderii partidelor au loc permanent, nu se fac întotdeauna în cadru formal. E discuția pe pachetul de administrație care a fost amânată de comun acord, au mai fost niște niște clarificări aduse, cred că în ședința de coaliție se vor mai stabili niște lucruri și cred eu că acest pachet pe administrație își va urma cursul așa cum a fost anunțat.

În scurt timp, Guvernul va veni cu angajarea răspunderii în Parlament și pe acest pachet, vom vedea forma finală care va rămâne ca urmare a discuțiilor care au loc în coaliție”, a declarat Mircea Abrudean, miercuri, într-o intervenție la B1 TV.

El a spus că trebuie luate măsuri structurale, iar cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă, deoarece o reformă înseamnă o administrație mai eficientă și nu se poate ‘fugi’ de reduceri de personal.

”Cred că în urma discuției pe care am avut-o atât în coaliție, cât și la întâlnirea cu domnul președinte, cei care am fost acolo de față am înțeles care au fost concluziile.

Din punctul meu de vedere, trebuie întrebați și ceilalți, pentru că, probabil, dacă mai mulți înțeleg același lucru este înțelesul general, discuția a fost cât se poate de clară, că trebuie să reducem și cheltuielile de personal, iar asta nu se poate face decât ori prin reduceri de salarii sau de sporuri sau prin reducerea numărului de angajați. Și în discuția care a fost, a fost reducerea numărului de angajați cu 10%”, a adăugat Bolojan.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că la finalul acestei săptămâni va exista o primă formă a pachetului de măsuri privind reforma în administrația publică locală.

‘Eu nu am primit (situația posturilor ocupate la nivelul administrației publice locale – n.r.). E acel grup de lucru pe care îl știți, unde e și Marian Neacșu, este și domnul ministru Cseke. Au spus în mare cum stau lucrurile. Pe final de săptămână înțeleg că va exista o primă formă a acestui pachet sau părți de pachet. (…) Posturi ocupate acum în administrația locală, undeva în jur de 125.000, dacă rețin bine’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Întrebat câți angajați de la primării, consilii județene și prefecturi ar putea să fie concediați, președintele interimar al PSD a venit cu explicații.

”Eu nu îmi schimb punctul de vedere. Poziția PSD este aceeași – și anume că trebuie să reducem și să gândim anumite măsuri pentru a reduce cheltuielile statului.

Nu văd să faci un scop în sine în a da oameni afară, care, la rândul lor, pe de-o parte, îi treci în șomaj, care va însemna iarăși cheltuieli pentru stat. (…)

O scădere a numărului de angajați ar însemna inclusiv să se externalizeze, înseamnă scăderi la costurile de personal, fiindcă tu externalizezi aceste servicii, dar în același timp e o creștere pe cheltuielile de bunuri și servicii”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a adăugat că PSD a propus ca pentru toate aceste cheltuieli să se facă o reducere cu 10%, fie că e vorba de bunuri și servicii, fie că e vorba de salarii.

În 2 septembrie, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare, discuțiile vizând reforma administrației publice locale.

