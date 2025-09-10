Eveniment
Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Duminică, 14 septembrie, începând cu ora 11, la Sebeș, se va desfășura o competiție de alergare deschisă participării copiilor, tinerilor și adulților din municipiu.
Locul de start va fi în fața Centrului de Sănătate de pe strada str. Mihai Viteazu, iar alergarea se va desfășura pe un traseu cu lungimea de aproximativ 2,5 kilometri, după cum urmează: str. Mărășești – str. Vânători – Bulevardul Lucian Blaga – str. Călărași – str. Mihai Viteazu – str. 24 Ianuarie – Bulevardul Lucian Blaga – Parcul Tineretului – locul de final al alergării.
În intervalul orar 10 – 13 circulația rutieră va fi restricționată pe traseul competiției de alergare.
”Vă invităm cu drag să participați la o activitate sportivă în aer liber care promovează mișcarea și un stil de viață sănătos pentru toate categoriile de vârstă” au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Sebeș.
