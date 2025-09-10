Connect with us

Eveniment

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore

Publicat

acum 4 secunde

Duminică, 14 septembrie, începând cu ora 11, la Sebeș, se va desfășura o competiție de alergare deschisă participării copiilor, tinerilor și adulților din municipiu.

Locul de start va fi în fața Centrului de Sănătate de pe strada str. Mihai Viteazu, iar alergarea se va desfășura pe un traseu cu lungimea de aproximativ 2,5 kilometri, după cum urmează: str. Mărășești – str. Vânători – Bulevardul Lucian Blaga – str. Călărași – str. Mihai Viteazu – str. 24 Ianuarie – Bulevardul Lucian Blaga – Parcul Tineretului – locul de final al alergării.

În intervalul orar 10 – 13 circulația rutieră va fi restricționată pe traseul competiției de alergare.

”Vă invităm cu drag să participați la o activitate sportivă în aer liber care promovează mișcarea și un stil de viață sănătos pentru toate categoriile de vârstă” au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Sebeș.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Actualitateacum 31 de minute

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu peste 50%. Modele preferate de români
Evenimentacum 2 ore

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Un nou semafor pe Calea Moților din Alba Iulia. Primăria a demarat procedura de achiziție a lucrărilor
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 31 de minute

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu peste 50%. Modele preferate de români
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 7 ore

ANAF atenționează privind mesaje false transmise în numele instituției. Recomandări pentru contribuabili
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

UPDATE: Drone rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei. Apărarea NATO a fost mobilizată
Evenimentacum 3 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 secunde

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 19 ore

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program
Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Șanțurile Cetății Alba Carolina, ÎNCONJURATE COMPLET de o masă de 2,7 kilometri, din materiale reciclate. RECORD MONDIAL
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 6 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Învățătorii vor face ore de educație remedială pentru elevii din clasele primare. Precizările ministrului Daniel David
Actualitateacum 5 ore

Premii pentru directori de școli cu contribuții importante în transformarea educației. Jurizarea regională, la Alba Iulia
Mai mult din Educatie