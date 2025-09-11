Președintele României, Nicușor Dan, nu este deloc mulțumit de situația din educație. Cum vede el o evaluare a situației

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu este ”deloc mulțumit de situația din educație”. Declarația a fost făcută miercuri seara, într-o emisiune la TVR.

După ce a avut o întâlnire cu liderii de sindicat, șeful statului a declarat că ”lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului școlar”.

‘Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (…) Promisiunea mea a fost că vom evalua, cum am spus, cu cifrele pe masă, cu opinia tuturor părților implicate, după două luni de la începerea anului școlar’, a spus șeful statului.

Întrebat dacă este mulțumit de starea educației, Nicușor Dan a răspuns: ‘Nu sunt deloc mulțumit’.

Președintele a primit, luni, reprezentanții sindicatelor din educație pentru a discuta cu aceștia, în contextul în care prima zi de școală a debutat cu un amplu protest în Capitală.

Nicușor Dan a spus că a constatat, la această discuție, că ‘opinia pe care reprezentanții sindicatelor o au este diferită de opinia pe care ministerul (Educației – n.r.) o are’.

În cadrul acelorași discuții, a arătat el, s-a discutat despre schimbări pe care unii le-au calificat ‘catastrofale’, iar alții, ”gestionabile”.

