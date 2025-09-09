Eveniment
UPDATE Cipru-România: Drăguș a marcat pentru tricolori în primele minute ale meciului. A făcut dubla în primul sfert de oră
Cipru-România: Tricolorii, echipa de fotbal a României, joacă marți, 9 septembrie, la Nicosia, împotriva Ciprului. Este un meci în cadrul etapei a cincea a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Minutul 17: Drăguș realizează dubla, iar tricolorii conduc după primul sfert de oră la Nicosia.
Minutul 2: România a marcat în minutul 2 al primei reprize, prin Drăguș.
Primul 11 al României
România: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Drăguș
Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu.
Selecționer: Mircea Lucescu.
Echipa Ciprului
Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi, Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos, Tzionis
Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou
Selecționer: Apostolos Mantzios
Brigada de arbitri
Arbitru: Matej Jug
Asistenți: Matej Zunic și Manuel Vidali
Rezervă: Rade Obrenovic
Arbitru VAR: Asmir Sagrkovic
Asistent VAR: Alen Borosak (toți din Slovenia).
Situația României în grupa de calificare
Cu șase puncte strânse din patru partide disputate, tricolorii nu mai au voie să facă pași greșiți în grupa H de calificare.
Cele două echipe se află în grupa H a preliminariilor. România se află pe locul 3, în prezent, după Bosnia Herțegovina și Austria, iar Cipru ocupă locul 4.
Din grupă mai face parte și San Marino, echipă aflată pe ultimul loc cu zero puncte.
Se califică direct la Campionatul Mondial 2026 câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două meciuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.
