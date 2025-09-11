Connect with us

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor

Publicat

acum 33 de minute

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre alegători ar vota cu AUR, iar 17,9% cu PSD, conform barometrului realizat de INSCOP Research, în perioada 1 – 9 septembrie.

Dintre alegători, 40,8% ar vota cu AUR (față de 40,5% în luna iunie și 38,1% în mai), în timp ce 17,9% dintre respondenți ar alege PSD (față de 13,7% în luna iunie și 17,4% în luna mai), scrie Agerpres.

15,2% dintre subiecții sondajului ar vota cu PNL (față de 17,3% în iunie și 16% în luna mai), iar 12,8% cu USR (față de 13,1% în iunie și 12,2% în mai).

Pentru POT ar vota 3,3% dintre alegători (4,2% în iunie și 3,2% în mai), iar pentru UDMR – 4% (5,2% în iunie și 4,5% în mai).

S.O.S. România ar fi susținut de 2,8% dintre respondenți (1,9% în iunie și 2,5% în mai), iar pentru SENS – 2,1% (față de 2,4% în iunie și 3,3% în mai).

De asemenea, 0,6% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1,4% în iunie și 1,5% în mai ), iar 0,6% pentru alt partid (față de 0,5% în iunie și 1,3% în mai).

Sondaj INSCOP. Schimbări în preferințele alegătorilor

„Prima măsurătoare sociologică din cadrul Barometrului INSCOP – Informat.ro realizată după încheierea vacanței arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%.

Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR. Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT și S.O.S.) de aproximativ 47%.

Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Sondaj INSCOP. Cum s-a desfășurat sondajul

Datele au fost culese în perioada 1 – 9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Astfel, datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

  1. alin

    joi, 11.09.2025 at 16:14

    Prea mult cu PNL , procentul lor la urmatoarele alegeri va fi format dintr-o singura cifra.

