Eveniment

Comunicat de presă SPAP Sebeș: Acțiuni de ridicare și colectare a deșeurilor vegetale, la Sebeș, Lancram, Petrești și Răhău

Publicat

acum 2 ore

Anunț privind colectarea deșeurilor rezultate din toaletarea spațiilor verzi și curățarea grădinilor din municipiul Sebeș și a localităților aparținătoare – Lancrăm, Petrești și Răhău.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului anunță continuarea acțiunii de ridicare a deșeurilor vegetale  rezultate din toaletarea spațiilor verzi și curățarea grădinilor de la gospodăriile populației.

Solicitările vor fi preluate în fiecare săptămână de luni până joi, iar ridicarea de către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș se va face în zilele de vineri.

Solicitările vor fi transmise  la numărul de telefon 0258-730.148, in intervalul orar 7.00 – 15.00

