FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia

O vulpe a fost observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia, a transmis un cititor Alba24.

Din imaginile transmise de acesta, este vorba despre un animal tânăr și într-o stare precară.

Nu este pentru prima dată când sunt observate astfel de animale în spații circulate din oraș. Scene similare au fost în șanțurile Cetății sau în alte zone din municipiu.

Vulpea pare să nu mai fi speriată de prezența oamenilor și caută hrană. Chiar dacă pare blândă, nu este indicat să vă apropiați.

