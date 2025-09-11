Educație
VIDEO: Elevi din Alba Iulia cu rezultate notabile la olimpiade și profesorii care i-au pregătit, premiați de Primăria Alba Iulia
Elevii din Alba Iulia care au obținut rezultate notabile la olimpiade și profesorii care i-au pregătit au fost premiați de Primăria Alba Iulia. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Festivitatea s-a desfășurat joi, 11 septembrie, la Muzeul Principia din Alba Iulia.
Au fost premiați 70 de elevi și 55 de profesori, din 10 unități de învățământ din municipiu și de la Centrul Județean de Excelență, potrivit reprezentanților primăriei,
Este vorba despre elevi care au participat la olimpiade sau concursuri școlare și au obținut premii, în anul școlar 2024-2025, a transmis purtătorul de cuvânt IȘJ Alba, Gabriela Gâlea, pentru alba24.ro.
Regulamentul de premiere a fost aprobat în august de Consiliul Local Alba Iulia, fiind rezervat un buget de 50.000 de lei.
Imagini de la festivitatea de premiere:
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
Elev/ Unitatea de învățământ/ Clasa/ Premiul obținut, olimpiada/ Profesor coordonator
- Eduard Pițu – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX-a – Premiul I / Medalie de Aur – Olimpiada Națională De Matematică – prof. Valentina Rusu
- Victoria Sofia Gîngioveanu – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX-a – Premiul I – Olimpiada Națională de Limbi Romanice – Limba Italiană – pregătire individuală
- Denisa Sorina Beleiu – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XII-a:
- Premiul III – Olimpiada Națională de Religie – prof. Ancuța Laura Oprean
- Premiul Special – Olimpiada Interdiciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” – prof. Marinela Marincaș / Ancuța Laura Oprean
- Sophie Elena Marian – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Premiul III – proba de proiect – Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă – prof. Petriana Rusu
- Vlad Petru Popa – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX-a:
- Mențiune M.E.C., Premiul Special Universitatea de Vest Timișoara, Medalie de Argint Societatea de Științe Matematice din România și Societatea Română de Fizică / Calificat Proba Baraj Selecție Lot Lărgit – Olimpiada de Astronomie și Astrofizică – prof. Constantin Negucioiu
- Mențiune (M.E.C.) / Medalie de Argint (SRF) – Olimpiada de Fizică – prof. Constantin Negucioiu
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Vlad Bințințan – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XI – a – Mențiune / Medalie de Argint – Olimpiada Națională de Informatică Aplicată ACADNET – prof. Carmen Palcu
- Noemi Elena Pop – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X a – Mențiune – Olimpiada Națională de Limbi Romanice – Limba Italiană – pregătire individuală
- Victoria Moga – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XII – a – Mențiune – M.E.C. – Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” – prof. Marinela Marincaș
- Ioana Mihaela Krișan-Truța – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Medalie de Bronz (S.R.F.) – Olimpiada de Fizică – prof. Constantin Negucioiu
- Ecaterina Adam – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX – a – Premiu Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – prof. Carmen Busuioc
- Roberta Andrada Miclea – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XII – a – Premiu Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – prof. Marinela Marincaș
- Televka Ioan Alexandru – Centrul Județean de Excelență Alba/ Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – a X – a – Premiul Special ( M.E.C.) – Olimpiada de Biologie – prof. Simona Todoran / Adriana Pașca
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Carina Costea – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX – a – Premiu Special – Olimpiada de Geografie – prof. Cosmin Apolzan / Fer Monica Todoran
- Hada Robert Florin – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XII – a – Premiu Special – Olimpiada de Sociologie – prof. Dumitru Moldovan
- Maria Pușcău – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XI – a – Premiul Special – Olimpiada Națională de Religie – prof. Ancuța Laura Oprean
- Zanca Alexandra Maria – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Mențiune Specială – Olimpiada Națională de Limba Franceză – prof. Sofica Rusu
- Ingrid Geantă – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Mențiune Specială – Olimpiada Națională de Limba Franceză – prof. Georgeta Bădău
- Bogdan Bistrae – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX – a – Diplomă de onoare (S.R.F.) – Olimpiada de Fizică – prof. Constantin Negucioiu
- Tudor Nițescu – Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Mențiune – Sesiunea de Comunicări și Referate Științifice – Disciplina Geografie – prof. Monica Todoran Fer
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Nicolae Andrei Bulac – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a VII – a – Premiul II – Vioară – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală – prof. Mihaela Roșiu / Ovidiu Pârjol
- David Tudor – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a VIII- a – Premiul II – Chitară – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală – prof. Dragoș Tudor
- Petra Pașca – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a X – a – Premiul II – Flaut – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Emma Damian / Ovidiu Pârjol
- Ionuț Cleja – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a X – a – Premiul II – Taragot – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Alin Oltean / Oliviu Paul
- Sergiu Geogean – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a IX – a – Premiul III – Nai – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Aurelian Trif / Sixtine Maniu
- Anamaria Alb – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Premiul III – Canto Popular – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Teodora Craiu / Oliviu Paul
- Tudor Bințințan – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Premiul III – Ceramică – Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei – prof. Cristina Pop / Livia Bar
- Miruna Fleșer – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Premiul III – Modă – Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei – prof. Alexandrina Olinca / Livia Bar
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Eliana Maria Burde – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XII – a – Premiul III – Nai – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Aurelian Trif / Sixtine Maniu
- Felix Constantinescu – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a IX – a – Mențiune – Pian – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Cecilia Simion
- Cătălin Pop – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a IX – a – Mențiune – Violoncel – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Darius Clamba / Ovidiu Pârjol
- Estera Ioana Moldovan – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Mențiune – Istoria Artei – Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei – prof. Cosmin Dragoman
- Mihai Almășan – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a VIII – a – Premiu Special – Vioară – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală – prof. Mihaela Roșiu / Ovidiu Pârjol
- Amalia Zaharie – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Premiu Special – Canto Popular – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Bereczki Mihaela / Oliviu Paul
- Diana Ispas – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XII – a – Premiu Special – Canto Clasic – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Roxana Rusan / Lilia Pârjol
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Iulian Darius Breazu – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XII – a – Premiul I – Olimpiada Națională pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe – Discipline de specialitate – prof. Eugen Menuț Pintea
- Andrei Ioan Vlăzan – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a X – a – Premiul II – M.E.C. – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Angela Rîșteiu
- Efrem Rusu – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a IX – a – Mențiune – M.E.C. Medalie de Argint – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Gheorghe Popa
- Rian Constantin Dan – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XII – a – Mențiune – M.E.C. Medalie de Argint – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Angela Rîșteiu
- Miruna Pop – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XI – a – Mențiune – Olimpiada de Istorie – prof. Aviu Ștefan Teompa
- Cristina Paula Raiu – Seminarul Teologic Ortodox„Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XII – a – Mențiune – Olimpiada de Sociologie – prof. Laurențiu Coconu
- Ioan Cristian Pîclișan – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a X – a – Medalie de Bronz – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Angela Rîșteiu
- Ioan Țuchel – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XI – a – Medalie de Bronz – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Gheorghe Popa
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Gabriel Mihai Nicula – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XII – a – Medalie de Bronz – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Angela Rîșteiu
- Denis Răzvan Gurghian – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a X – a – Premiu Special – Olimpiada de Geografie – prof. Eugen Benicean
- Maia Denisa Creivean – Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XI – a – Premiul I – Sesiunea de Comunicări și Referate Științifice – Disciplina Istorie – prof. Aviu Ștefan Teompa
- Mihnea Bogdan Iancu – Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a VII – a – Premiul III – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Eugen Benicean
- Valeriu Ursu – Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a V – a – Premiu Special S.G.R. – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie pentru Clasle V – VII” – prof. Anca Apachiței
- Tudor Vomvea – Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a VII – a – Premiu Special S.G.R. – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Eugen Benicean
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Rakosi Arnold Levente – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a XI – a – Premiul I – Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolicăîn Limba Maghiară – prof. Farkas Ervin
- Konrad Mihaly – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a IX – a – Premiul II – Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolică în Limba Maghiară – prof. Farkas Ervin
- Varga Istvan – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a X – a – Premiul II – Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolică în Limba Maghiară – prof. Farkas Ervin
- Csiki Ervin – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a XII – a – Mențiune – Olimpiada Națională de Religie Romano -Catolică în Limba Maghiară – prof. Farkas Ervin
- David Bogdan – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a VII-a – Premiu Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română pentru Minorități – prof. Ligia Dimitriu
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Andrea Buontempo – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – a X – a – Mențiune – Olimpiada Națională de Limbi Romanice – Limba Italiană – pregătire individuală
- Francesco Sorinel Jipa – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – a X – a – Mențiune – Olimpiada Națională De Religie – prof. Bogdan Laurențiu Avram
- Cristian Ștefan Orlea – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – a XII – a
- Premiul Special – Olimpiada Națională de Religie – prof. Ioan Nistor
- Premiul Special – Olimpiada Interdiciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” – prof. Ioan Nistor / Cosmina Mircea
- Roxana Georgiana Bizău – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – a XII – a – Premiu Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – prof. Cosmina Mircea
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Andrei Todoca Toma – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – a VI-a – Diplomă de Onoare (S.R.F.) – Olimpiada de Fizică – prof. Antonia Pop
- Rareș George Ciotîrcă – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – a V – a – Mențiune – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Floare Lăncrănjan
- Răzvan Mihai Vesi – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – a VI – a – Mențiune – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Floare Lăncrănjan
- Alexandru Adrian Cadar – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – a VI – a – Premiu Special S.G.R. – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Lăncrănjan Floare
- Petru Joldeș – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – a VII – a – Premiul I – Olimpiada Națională de Religie – prof. Constantin Ciorea
- Matei Joldeș – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – a V – a – Mențiune – Olimpiada Națională de Religie – prof. Constantin Ciorea
- Joldeș Petru – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – a vii – a – Medalie De Bronz – Olimpiada Națională De Matematică – Bologa Maria Teodora
- Paola Alexandra Aoun – Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia – a VII – a – Premiul II – Olimpiada Națională de Limba Franceză – prof. Anca Mocanu Gligan
- Tudor Gabriel Cetean – Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia – a V-a – Premiul Special – Olimpiada Națională de Religie – prof. Simona Florea
Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori
- Andrei Răchieriu – Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia /Centrul Județean de Excelență – a VII-a – Diplomă de Onoare (S.R.F.) – Olimpiada de Fizică – prof. Anda Claudia Chiș / Mariana Maierescu
- Dragoș Leonardo Crișan – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – a VIII-a – Premiul II – Olimpiada Națională de Religie – pregătire individuală
- Ana Sara Inel – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – a X-a – Mențiune – Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică – prof. Alina Cornelia Muntean
- Andrei Șerban Dincă – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia – a V- a – Mențiune – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie pentru Clasle V – VII” – prof. Marcela Avram
- Emilian Florin Enculescu – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia – a VII-a – Premiu Special S.G.R. – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Mihaela Luca
Criterii de acordare a premiilor și sumele
Premiile individuale, în valoare netă, se vor acorda elevilor și cadrelor didactice în funcție de rezultat, după cum urmează:
premiu în sumă de 600 lei pentru: obținerea unui premiu, mențiune, medalie sau diplomă de onoare la etapa internațională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.
Pentru rezultatele obținute la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației și Cercetării:
- 500 lei pentru Premiul I
- 450 lei pentru Premiul II
- 400 lei pentru Premiul III
- 300 lei pentru Mențiune
- 250 lei pentru Mențiune specială, Premiu special, Medalie sau Diplomă de onoare.
Pentru rezultatele obținute la etapa națională a concursurilor școlare relevante organizate de Ministerul Educației și Cercetării:
- 400 lei pentru Premiul I
- 350 lei pentru Premiul II
- 300 lei pentru Premiul III
- 250 lei pentru Mențiune
- 200 lei pentru Mențiune specială, Premiu special, Medalie sau Diplomă de onoare.
Elevilor care au obținut rezultate deosebite în echipă, precum și cadrelor didactice care i-au pregătit, li se vor acorda premii la valoarea celor care se acordă la nivel individual.
