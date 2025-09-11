VIDEO: Elevi din Alba Iulia cu rezultate notabile la olimpiade și profesorii care i-au pregătit, premiați de Primăria Alba Iulia

Elevii din Alba Iulia care au obținut rezultate notabile la olimpiade și profesorii care i-au pregătit au fost premiați de Primăria Alba Iulia. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Festivitatea s-a desfășurat joi, 11 septembrie, la Muzeul Principia din Alba Iulia.

Au fost premiați 70 de elevi și 55 de profesori, din 10 unități de învățământ din municipiu și de la Centrul Județean de Excelență, potrivit reprezentanților primăriei,

Este vorba despre elevi care au participat la olimpiade sau concursuri școlare și au obținut premii, în anul școlar 2024-2025, a transmis purtătorul de cuvânt IȘJ Alba, Gabriela Gâlea, pentru alba24.ro.

Regulamentul de premiere a fost aprobat în august de Consiliul Local Alba Iulia, fiind rezervat un buget de 50.000 de lei.

Imagini de la festivitatea de premiere:

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Elev/ Unitatea de învățământ/ Clasa/ Premiul obținut, olimpiada/ Profesor coordonator

Eduard Pițu – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX-a – Premiul I / Medalie de Aur – Olimpiada Națională De Matematică – prof. Valentina Rusu

– Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX-a – – Olimpiada Națională De Matematică – prof. Valentina Rusu Victoria Sofia Gîngioveanu – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX-a – Premiul I – Olimpiada Națională de Limbi Romanice – Limba Italiană – pregătire individuală

– Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX-a – – Olimpiada Națională de Limbi Romanice – Limba Italiană – pregătire individuală Denisa Sorina Beleiu – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XII-a: Premiul III – Olimpiada Națională de Religie – prof. Ancuța Laura Oprean Premiul Special – Olimpiada Interdiciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” – prof. Marinela Marincaș / Ancuța Laura Oprean

Sophie Elena Marian – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Premiul III – proba de proiect – Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă – prof. Petriana Rusu

Vlad Petru Popa – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX-a: Mențiune M.E.C., Premiul Special Universitatea de Vest Timișoara, Medalie de Argint Societatea de Științe Matematice din România și Societatea Română de Fizică / Calificat Proba Baraj Selecție Lot Lărgit – Olimpiada de Astronomie și Astrofizică – prof. Constantin Negucioiu Mențiune (M.E.C.) / Medalie de Argint (SRF) – Olimpiada de Fizică – prof. Constantin Negucioiu



Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Vlad Bințințan – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XI – a – Mențiune / Medalie de Argint – Olimpiada Națională de Informatică Aplicată ACADNET – prof. Carmen Palcu

Noemi Elena Pop – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X a – Mențiune – Olimpiada Națională de Limbi Romanice – Limba Italiană – pregătire individuală

Victoria Moga – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XII – a – Mențiune – M.E.C. – Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii Dezbat” – prof. Marinela Marincaș

Ioana Mihaela Krișan-Truța – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Medalie de Bronz (S.R.F.) – Olimpiada de Fizică – prof. Constantin Negucioiu

Ecaterina Adam – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX – a – Premiu Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – prof. Carmen Busuioc

Roberta Andrada Miclea – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XII – a – Premiu Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – prof. Marinela Marincaș

Televka Ioan Alexandru – Centrul Județean de Excelență Alba/ Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – a X – a – Premiul Special ( M.E.C.) – Olimpiada de Biologie – prof. Simona Todoran / Adriana Pașca

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Carina Costea – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX – a – Premiu Special – Olimpiada de Geografie – prof. Cosmin Apolzan / Fer Monica Todoran

Hada Robert Florin – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XII – a – Premiu Special – Olimpiada de Sociologie – prof. Dumitru Moldovan

Maria Pușcău – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a XI – a – Premiul Special – Olimpiada Națională de Religie – prof. Ancuța Laura Oprean

Zanca Alexandra Maria – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Mențiune Specială – Olimpiada Națională de Limba Franceză – prof. Sofica Rusu

Ingrid Geantă – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Mențiune Specială – Olimpiada Națională de Limba Franceză – prof. Georgeta Bădău

Bogdan Bistrae – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a IX – a – Diplomă de onoare (S.R.F.) – Olimpiada de Fizică – prof. Constantin Negucioiu

Tudor Nițescu – Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – a X – a – Mențiune – Sesiunea de Comunicări și Referate Științifice – Disciplina Geografie – prof. Monica Todoran Fer

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Nicolae Andrei Bulac – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a VII – a – Premiul II – Vioară – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală – prof. Mihaela Roșiu / Ovidiu Pârjol

David Tudor – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a VIII- a – Premiul II – Chitară – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală – prof. Dragoș Tudor

Petra Pașca – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a X – a – Premiul II – Flaut – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Emma Damian / Ovidiu Pârjol

Ionuț Cleja – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a X – a – Premiul II – Taragot – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Alin Oltean / Oliviu Paul

Sergiu Geogean – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a IX – a – Premiul III – Nai – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Aurelian Trif / Sixtine Maniu

Anamaria Alb – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Premiul III – Canto Popular – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Teodora Craiu / Oliviu Paul

Tudor Bințințan – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Premiul III – Ceramică – Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei – prof. Cristina Pop / Livia Bar

Miruna Fleșer – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Premiul III – Modă – Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei – prof. Alexandrina Olinca / Livia Bar

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Eliana Maria Burde – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XII – a – Premiul III – Nai – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Aurelian Trif / Sixtine Maniu

Felix Constantinescu – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a IX – a – Mențiune – Pian – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Cecilia Simion

Cătălin Pop – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a IX – a – Mențiune – Violoncel – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Darius Clamba / Ovidiu Pârjol

Estera Ioana Moldovan – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Mențiune – Istoria Artei – Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei – prof. Cosmin Dragoman

Mihai Almășan – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a VIII – a – Premiu Special – Vioară – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală – prof. Mihaela Roșiu / Ovidiu Pârjol

Amalia Zaharie – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XI – a – Premiu Special – Canto Popular – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Bereczki Mihaela / Oliviu Paul

Diana Ispas – Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – a XII – a – Premiu Special – Canto Clasic – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale – prof. Roxana Rusan / Lilia Pârjol

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Iulian Darius Breazu – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XII – a – Premiul I – Olimpiada Națională pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe – Discipline de specialitate – prof. Eugen Menuț Pintea

Andrei Ioan Vlăzan – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a X – a – Premiul II – M.E.C. – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Angela Rîșteiu

Efrem Rusu – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a IX – a – Mențiune – M.E.C. Medalie de Argint – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Gheorghe Popa

Rian Constantin Dan – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XII – a – Mențiune – M.E.C. Medalie de Argint – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Angela Rîșteiu

Miruna Pop – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XI – a – Mențiune – Olimpiada de Istorie – prof. Aviu Ștefan Teompa

Cristina Paula Raiu – Seminarul Teologic Ortodox„Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XII – a – Mențiune – Olimpiada de Sociologie – prof. Laurențiu Coconu

Ioan Cristian Pîclișan – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a X – a – Medalie de Bronz – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Angela Rîșteiu

Ioan Țuchel – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XI – a – Medalie de Bronz – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Gheorghe Popa

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Gabriel Mihai Nicula – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XII – a – Medalie de Bronz – Olimpiada Națională de Limbi Clasice: Greacă Veche, Latină – prof. Angela Rîșteiu

Denis Răzvan Gurghian – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a X – a – Premiu Special – Olimpiada de Geografie – prof. Eugen Benicean

Maia Denisa Creivean – Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a XI – a – Premiul I – Sesiunea de Comunicări și Referate Științifice – Disciplina Istorie – prof. Aviu Ștefan Teompa

Mihnea Bogdan Iancu – Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a VII – a – Premiul III – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Eugen Benicean

Valeriu Ursu – Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a V – a – Premiu Special S.G.R. – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie pentru Clasle V – VII” – prof. Anca Apachiței

Tudor Vomvea – Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” Alba Iulia – a VII – a – Premiu Special S.G.R. – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Eugen Benicean

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Rakosi Arnold Levente – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a XI – a – Premiul I – Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolicăîn Limba Maghiară – prof. Farkas Ervin

Konrad Mihaly – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a IX – a – Premiul II – Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolică în Limba Maghiară – prof. Farkas Ervin

Varga Istvan – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a X – a – Premiul II – Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolică în Limba Maghiară – prof. Farkas Ervin

Csiki Ervin – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a XII – a – Mențiune – Olimpiada Națională de Religie Romano -Catolică în Limba Maghiară – prof. Farkas Ervin

David Bogdan – Liceul Teologic Romano Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – a VII-a – Premiu Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română pentru Minorități – prof. Ligia Dimitriu

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Andrea Buontempo – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – a X – a – Mențiune – Olimpiada Națională de Limbi Romanice – Limba Italiană – pregătire individuală

Francesco Sorinel Jipa – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – a X – a – Mențiune – Olimpiada Națională De Religie – prof. Bogdan Laurențiu Avram

Cristian Ștefan Orlea – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – a XII – a Premiul Special – Olimpiada Națională de Religie – prof. Ioan Nistor Premiul Special – Olimpiada Interdiciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” – prof. Ioan Nistor / Cosmina Mircea

Roxana Georgiana Bizău – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – a XII – a – Premiu Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – prof. Cosmina Mircea

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Andrei Todoca Toma – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – a VI-a – Diplomă de Onoare (S.R.F.) – Olimpiada de Fizică – prof. Antonia Pop

Rareș George Ciotîrcă – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – a V – a – Mențiune – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Floare Lăncrănjan

Răzvan Mihai Vesi – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – a VI – a – Mențiune – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Floare Lăncrănjan

Alexandru Adrian Cadar – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia – a VI – a – Premiu Special S.G.R. – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Lăncrănjan Floare

Petru Joldeș – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – a VII – a – Premiul I – Olimpiada Națională de Religie – prof. Constantin Ciorea

Matei Joldeș – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – a V – a – Mențiune – Olimpiada Națională de Religie – prof. Constantin Ciorea

Joldeș Petru – Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – a vii – a – Medalie De Bronz – Olimpiada Națională De Matematică – Bologa Maria Teodora

Paola Alexandra Aoun – Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia – a VII – a – Premiul II – Olimpiada Națională de Limba Franceză – prof. Anca Mocanu Gligan

Tudor Gabriel Cetean – Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia – a V-a – Premiul Special – Olimpiada Națională de Religie – prof. Simona Florea

Elevi din Alba Iulia cu rezultate deosebite la olimpiade, în anul școlar 2024-2025 și profesori coordonatori

Andrei Răchieriu – Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia /Centrul Județean de Excelență – a VII-a – Diplomă de Onoare (S.R.F.) – Olimpiada de Fizică – prof. Anda Claudia Chiș / Mariana Maierescu

Dragoș Leonardo Crișan – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – a VIII-a – Premiul II – Olimpiada Națională de Religie – pregătire individuală

Ana Sara Inel – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – a X-a – Mențiune – Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică – prof. Alina Cornelia Muntean

Andrei Șerban Dincă – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia – a V- a – Mențiune – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie pentru Clasle V – VII” – prof. Marcela Avram

Emilian Florin Enculescu – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia – a VII-a – Premiu Special S.G.R. – Concursul „Terra – Mica Olimpiadă de Geografie Pentru Clasle V – VII” – prof. Mihaela Luca

Criterii de acordare a premiilor și sumele

Premiile individuale, în valoare netă, se vor acorda elevilor și cadrelor didactice în funcție de rezultat, după cum urmează:

premiu în sumă de 600 lei pentru: obținerea unui premiu, mențiune, medalie sau diplomă de onoare la etapa internațională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru rezultatele obținute la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației și Cercetării:

500 lei pentru Premiul I

450 lei pentru Premiul II

400 lei pentru Premiul III

300 lei pentru Mențiune

250 lei pentru Mențiune specială, Premiu special, Medalie sau Diplomă de onoare.

Pentru rezultatele obținute la etapa națională a concursurilor școlare relevante organizate de Ministerul Educației și Cercetării:

400 lei pentru Premiul I

350 lei pentru Premiul II

300 lei pentru Premiul III

250 lei pentru Mențiune

200 lei pentru Mențiune specială, Premiu special, Medalie sau Diplomă de onoare.

Elevilor care au obținut rezultate deosebite în echipă, precum și cadrelor didactice care i-au pregătit, li se vor acorda premii la valoarea celor care se acordă la nivel individual.

