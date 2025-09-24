Comunicat: Ziua Recoltei la Aiud. Programul evenimentului

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, vă invităm să sărbătorim împreună eforturile de peste an ale producătorilor agricoli din municipiul Aiud și din localitățile învecinate.

Ne vedem de la prima oră pentru a vizita standurile din Piața Agroalimentară ”Dr. Constantin Hagea” și pentru a sprijini producătorii locali, achiziționându-le minunatele produse.

Standurile pline cu legume proaspete, decorul magic de toamnă și scena pe care vor urca interpreți talentați de muzică populară: Alexandru Bărăștean, Roxana Bărăștean, Marius Moga, Camelia Ilea, Darius Tricu (saxofon), Robert Doboș (orgă), Ana Berindei și Teodora Hațegan vor construi povestea unei zile dedicate recunoașterii și aprecierii vrednicilor noștri producători locali.

Haideți să ne bucurăm împreună de o Zi a Recoltei îmbelșugată la Aiud.

Ziua recoltei la Aiud. Program

Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

08:00 – 14:00

Standuri producători locali

10:00 – 12:00

Program artistic cu:

Camelia Ilea

Marius Moga

Alexandru Bărăștean

Roxana Bărăștean

Darius Tricu – saxofon

Robert Doboș – orgă

Ana Berindei

Teodora Hațegan

Organizatori:

Primăria și Consiliul Local Aiud

Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”

Direcția Municipală Cultură

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News