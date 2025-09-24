Aiud
Comunicat: Ziua Recoltei la Aiud. Programul evenimentului
Sâmbătă, 27 septembrie 2025, vă invităm să sărbătorim împreună eforturile de peste an ale producătorilor agricoli din municipiul Aiud și din localitățile învecinate.
Ne vedem de la prima oră pentru a vizita standurile din Piața Agroalimentară ”Dr. Constantin Hagea” și pentru a sprijini producătorii locali, achiziționându-le minunatele produse.
Standurile pline cu legume proaspete, decorul magic de toamnă și scena pe care vor urca interpreți talentați de muzică populară: Alexandru Bărăștean, Roxana Bărăștean, Marius Moga, Camelia Ilea, Darius Tricu (saxofon), Robert Doboș (orgă), Ana Berindei și Teodora Hațegan vor construi povestea unei zile dedicate recunoașterii și aprecierii vrednicilor noștri producători locali.
Haideți să ne bucurăm împreună de o Zi a Recoltei îmbelșugată la Aiud.
Ziua recoltei la Aiud. Program
Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
08:00 – 14:00
- Standuri producători locali
10:00 – 12:00
- Program artistic cu:
- Camelia Ilea
- Marius Moga
- Alexandru Bărăștean
- Roxana Bărăștean
- Darius Tricu – saxofon
- Robert Doboș – orgă
- Ana Berindei
- Teodora Hațegan
Organizatori:
- Primăria și Consiliul Local Aiud
- Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”
- Direcția Municipală Cultură
