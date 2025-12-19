Concert de colinde la Abrud, pe 20 decembrie, la Biserica Baptistă „Harul”

Locuitorii din Abrud și din împrejurimi sunt invitați să participe la un concert de colinde care va avea loc vineri, 20 decembrie, începând cu ora 17:00, la Biserica Baptistă „Harul” din Abrud, situată pe strada Detunata nr. 22.

Evenimentul își propune să aducă în inimile participanților mesajul Nașterii Domnului, prin colinde și momente de închinare. În cadrul concertului vor cânta Andrei și Andreea Moiș, iar mesajul biblic va fi susținut de Costel Rusu.

Programul este centrat pe semnificația Crăciunului, fiind amintit versetul biblic: „Căci un copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.”

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați cu drag, într-o atmosferă de sărbătoare, liniște și bucurie spirituală, specifică perioadei Crăciunului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News