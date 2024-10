Condiții pentru închirierea bicicletelor prin sistemul de bike-sharing, la Cugir. Regulamentul, lansat în dezbatere publică

Condiții pentru închirierea bicicletelor prin sistemul de bike-sharing, la Cugir. Primăria orașului Cugir a lansat pe 29 octombrie, în dezbatere publică, Regulamentul pentru utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim self-service.

Sistemul de bike-sharing din Cugir constă din stații automate de utilizare biciclete, în regim self-service, fiecare stație fiind prevăzută cu un terminal de plată/informații și locații securizate pentru andocare biciclete.

Cetățenii au la dispoziție o flotă de 70 de biciclete, distribuite în 7 stații de bike-sharing, amplasate în zonele de referință ale orașului și în proximitatea stațiilor de transport public.

Stațiile bike-sharing și bicicletele sunt amplasate în următoarele zone:

Stația 1 – ”Parc Str. Stadionului – Primărie”

Stația 2 – ”Str. Tineretului – Prichindel”

Stația 3 – ”Str. Rozelor – parc”

Stația 4 – ”Str. Victoriei C.N. David Prodan”

Stația 5 – ”Str. Victoriei nr. 49”

Stația 6 – ”Str. Drăgana intersecție cu str. Carpați”

Stația 7 – ”Str. Principală – centru – Vinerea”

Potrivit regulamentului, serviciul va fi disponibil 7 zile pe săptămână, între orele 06:00-23:00, sub condiția existenței unor biciclete în punctele de fixare din fiecare stație. Potrivit regulamentului, perioada de funcționare a sistemului va fi întreruptă în perioada rece, în funcție de starea vremii, aproximativ în lunile noiembrie – februarie, când condițiile meteo fac sistemul inoperabil sau când sistemul ajunge la un grad de utilizare de sub 10%.

Utilizarea echipamentului va fi făcută folosind aplicația mobilă Globikes sau în baza unui card emis de Primăria Cugir în urma încheierii și semnării unui contract între părți.

Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot obține cardul doar cu acordul unui părinte/tutore.

Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu vor putea obține un card de acces și nici nu își vor putea creea un cont în aplicația Globikes.

Primele 30 de minute, gratuit

Serviciul va permite oricărui cetățean cu vârsta peste 14 ani împliniți care are un cont de utilizator, să obțină dreptul de a folosi/utiliza gratuit, pentru o perioadă de timp de 30 de minute, o bicicletă dintre cele puse la dispoziție de către Primăria Cugir.

La depășirea duratei de utilizare gratuită, utilizatorul va suporta o penalizare, începând cu ora la care s-a înregistrat depășirea, conform datelor înscrise în aplicația GloBikes și pe site-ul web.

Procedura de obținere a cardului de acces

Persoanele care doresc să obțină un card Bike Sharing trebuie să se prezinte la sediul Primăriei cu actul de identitate și având o adresă validă de e-mail pentru a i se emite cardul de acces și pentru a încheia un contract între părți. Adresa de e-mail va fi utilizată de sistem pentru a transmite un cod PIN cu ajutorul căruia cetățeanul poate utiliza o bicicletă. De asemenea, utilizatorul obține pe adresa de e-mail furnizată numele de utilizator și parola de acces a contului sau personal din cadrul portalului prin care are acces la mesaje, detalii card și trasee, facturi și taxe, plăți efectuate și harta interactivă a stațiilor de biciclete în regim self-service.

Cardul de acces este personal (uninominal) și netransferabil către o terță persoană, în caz contrar, titularul este răspunzător pentru orice situație ivită. Încălcarea acestei interdicții conduce automat la suspendarea cardului.

Costul emiterii cardului este de 10 lei, cost care va fi returnat clientului sub formă de portofel electronic.

Penalizări și despăgubiri

În cazul in care bicicleta dată spre utilizare nu este returnată în 30 de minute (intervalul oferit gratuit), utilizatorul va trebui să achite penalizarea prin numerar, la casieria Primăriei ori online, prin card bancar, accesând portalul, respectiv zona Card și tranzactii. În continuare, utilizatorul va fi redirecționat în pagina de plată unde va introduce informațiile de identificare a cardului.

La returnarea bicicletei, sistemul calculează durata călătoriei. În cazul în care se constată că s-a depășit intervalul de 30 minute oferit gratuit, se aplică o penalizare astfel:

de la minutul 0 până la minutul 30 – gratuit

de la minutul 31 – până la minutul 60 – 2 lei

de la minutul 61 – până la minutul 120 – 5 lei

de la minutul 121 – până la minutul 180 – 7 lei

de la minutul 181 – până la returnare – 8 lei/oră

Pentru nereturnarea bicicletei în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime se aplică o penalizare în valoare de 100 lei și vor putea fi sesizate organele de cercetare.

Dacă bicicleta nu este returnată în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime, fapta utilizatorului poate fi considerată suspiciune de furt și va fi aplicată automat o penalizare în valoare de 100 lei. În plus, vor fi sesizate organele competente pentru începerea procedurilor legale de recuperare a echipamentului și de pedepsire a utilizatorului.

În cazul în care organele competente au reținut în sarcina utilizatorului intenția acestuia de a sustrage echipamentul, cardul emis pe numele său va fi anulat și, pentru o perioadă de un an de zile, utilizatorului i se va refuza emiterea unui nou card. După expirarea acestei perioade și, condiționat, de achitare a unei despăgubiri de 5.000 lei, utilizatorului i se poate emite un nou card.

În cazul pierderii sau furtului bicicletei, utilizatorul are obligația să anunțe telefonic dispeceratul, iar acesta va trebui să achite o despăgubire de 5.000 de lei reprezentând valoarea de piață a bicicletei. În plus, cardul folosit de către utilizator pentru închirierea echipamentului va fi suspendat. Reactivarea cardului va fi făcută în urma unei solicitări scrise în termen de 48 de ore în cazul în care suma aferentă despăgubirii a fost achitată, iar Primăria Cugir are dreptul de refuza solicitarea.

