Sectoare de drumuri din județul Alba închise în perioada de iarnă. LISTA și variante ocolitoare

Publicat

acum 48 de secunde

Mai multe sectoare de drumuri din județul Alba sunt închise în perioada de iarnă, mai exact din 15 noiembrie 2025 până în 24 martie 2026.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Alba, următoarele drumuri județene sunt închise:

DJ 704A:

  • Dn7 – Pianu de Jos – Pianu de Sus – Strungari – Răchita – DN 67C
  • de la km 16+850 la km 19+350, între localitățile Strungari și Răchita

Varianta ocolitoare: DN 67C, cu acces din DN1 (Sebeș)

DJ 705H:

Foto: Arhivă. Rol ilustrativ

  • Cheile Cibului (DJ 705D) – Glod – Nădăștie (DJ 705D)
  • de la km 10+000 la km 2+335

Varianta ocolitoare: DJ 705D

DJ 750C:

  • Sălciua de Sus – Valea Largă – Ponor – Râmeț – Valea Mănăstirii – Stremț – Teiuș
  • de la km 5+000 la km 10+000 și de la km 27+500 la km 35+760, între localitățile Râmeț și Valea Mănăstirii

Varianta ocolitoare: DJ 750C, cu acces din DN1 (Teiuș) și DN 107I, cu acces din DN1 (Aiud)

DJ 762:

  • limită județul Hunedoara – Dealul Crișului – Valea Maciului – Mărtești – Vidra – Lunca de Jos – Vârtănești – Burzonești – Mihoiești (DN 75)
  de la km 5+000 la km 10+000 și de la km 27+500 la km 35+760, între localitățile Râmeț și Valea Mănăstirii

Varianta ocolitoare: nu este cazul

DJ 742:

  • Gura Roșiei (DN 74A) – Iacobești – Ignățești – Balmoșești – Roșia Montană
  • de la km 7+000 la km 9+415, între localitățile Roșia Montană și Piatra Corbului

Varianta ocolitoare: nu este cazul

Foto: arhivă

