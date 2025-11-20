Eveniment
Sectoare de drumuri din județul Alba închise în perioada de iarnă. LISTA și variante ocolitoare
Mai multe sectoare de drumuri din județul Alba sunt închise în perioada de iarnă, mai exact din 15 noiembrie 2025 până în 24 martie 2026.
Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Alba, următoarele drumuri județene sunt închise:
DJ 704A:
- Dn7 – Pianu de Jos – Pianu de Sus – Strungari – Răchita – DN 67C
- de la km 16+850 la km 19+350, între localitățile Strungari și Răchita
Varianta ocolitoare: DN 67C, cu acces din DN1 (Sebeș)
DJ 705H:
- Cheile Cibului (DJ 705D) – Glod – Nădăștie (DJ 705D)
- de la km 10+000 la km 2+335
Varianta ocolitoare: DJ 705D
DJ 750C:
- Sălciua de Sus – Valea Largă – Ponor – Râmeț – Valea Mănăstirii – Stremț – Teiuș
- de la km 5+000 la km 10+000 și de la km 27+500 la km 35+760, între localitățile Râmeț și Valea Mănăstirii
Varianta ocolitoare: DJ 750C, cu acces din DN1 (Teiuș) și DN 107I, cu acces din DN1 (Aiud)
DJ 762:
- limită județul Hunedoara – Dealul Crișului – Valea Maciului – Mărtești – Vidra – Lunca de Jos – Vârtănești – Burzonești – Mihoiești (DN 75)
- de la km 5+000 la km 10+000 și de la km 27+500 la km 35+760, între localitățile Râmeț și Valea Mănăstirii
Varianta ocolitoare: nu este cazul
DJ 742:
- Gura Roșiei (DN 74A) – Iacobești – Ignățești – Balmoșești – Roșia Montană
- de la km 7+000 la km 9+415, între localitățile Roșia Montană și Piatra Corbului
Varianta ocolitoare: nu este cazul
