Muzeul Unirii din Alba Iulia organizează Sesiunea Națională de Comunicări Științifice care marchează 107 ani de la Marea Unire

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează în perioada 20-21 noiembrie 2025, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice ”Unitate, Continuitate și Independență în Istoria Poporului Român. 107 ani de la Marea Unire (1918-2025)”.

La această manifestare devenită deja tradiție ca să aibă loc în preajma Zilei Naționale a României, vor participa specialiști de la instituții muzeale sau universitare din România (Cluj-Napoca, Sibiu, București, Deva, Craiova, Timișoara, Târgoviște, Turda, Târgu Mureș, Sighișoara, Abrud, Satu Mare și Alba Iulia) și din străinătate (Polonia, Ucraina, Ungaria și Serbia).

Deschiderea oficială a Sesiunii va avea loc joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 10.00, la Sala de Consiliu a Județului Alba, din cadrul Consiliului Județean Alba.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Guvernul României și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

