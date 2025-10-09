Condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spații protejate, simplificate de Guvern

Condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spații protejate au fost simplificate de Guvern. Mai exact, fermierii vor putea face dovada valorificării producției de legume cu rapoartele generate de casele de marcat, însoțite de raportul fiscal de închidere zilnică „Z”.

Astfel, producătorii înscriși în program vor putea dovedi mai simplu producția valorificată, direct cu documentele fiscale uzuale, fără proceduri suplimentare.

Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, simplificarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate (2025–2027).

Potrivit MADR, prin actul normativ adoptat se introduce posibilitatea ca rapoartele generate de aparatele de marcat electronice fiscale, însoțite de raportul fiscal de închidere zilnică „Z”, să fie recunoscute drept documente justificative care dovedesc obținerea sau valorificarea producției de legume care fac obiectul programului.

Această modificare răspunde solicitărilor venite din partea fermierilor și are ca scop simplificarea procesului administrativ de justificare a producției, precum și creșterea accesibilității sprijinului pentru toți producătorii activi.

„Am urmărit permanent să ușurăm munca legumicultorilor și să eliminăm birocrația. Prin această modificare, fermierii pot dovedi mai simplu producția valorificată, direct cu documentele fiscale uzuale, fără proceduri suplimentare. Este o măsură concretă de sprijin pentru producătorii din sectorul legumicol”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News