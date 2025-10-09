Connect with us

Eveniment

Condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spații protejate, simplificate de Guvern

Publicat

acum 45 de secunde

Condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spații protejate au fost simplificate de Guvern. Mai exact, fermierii vor putea face dovada valorificării producției de legume cu rapoartele generate de casele de marcat, însoțite de raportul fiscal de închidere zilnică „Z”. 

Astfel, producătorii înscriși în program vor putea dovedi mai simplu producția valorificată, direct cu documentele fiscale uzuale, fără proceduri suplimentare.

Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, simplificarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate (2025–2027).

Potrivit MADR, prin actul normativ adoptat se introduce posibilitatea ca rapoartele generate de aparatele de marcat electronice fiscale, însoțite de raportul fiscal de închidere zilnică „Z”, să fie recunoscute drept documente justificative care dovedesc obținerea sau valorificarea producției de legume care fac obiectul programului.

Această modificare răspunde solicitărilor venite din partea fermierilor și are ca scop simplificarea procesului administrativ de justificare a producției, precum și creșterea accesibilității sprijinului pentru toți producătorii activi.

„Am urmărit permanent să ușurăm munca legumicultorilor și să eliminăm birocrația. Prin această modificare, fermierii pot dovedi mai simplu producția valorificată, direct cu documentele fiscale uzuale, fără proceduri suplimentare. Este o măsură concretă de sprijin pentru producătorii din sectorul legumicol”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 50 de secunde

Condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spații protejate, simplificate de Guvern
Administrațieacum 31 de minute

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Evenimentacum O oră

Sprijin pentru familiile românilor decedați în străinătate: MAE ar putea plăti pentru repatriere
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 31 de minute

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Administrațieacum o zi

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 12 ore

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 3 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 9 ore

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Evenimentacum 9 ore

Salbă de medalii pentru lotul de taekwondo din Alba Iulia la Cupa României: 24 de sportivi au intrat pe suprafața de luptă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping
Actualitateacum 8 ore

Premiile Nobel pentru Literatură 2025: Cine sunt scriitorii considerați favoriți. Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, șanse mici
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 ore

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 4 ore

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Evenimentacum o zi

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

FOTO: Bobocii Liceului Militar din Alba Iulia, în prima lor excursie de orientare. Au vizitat două unități militare
Educațieacum 10 ore

ISU Alba, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Alba Iulia. Cum poți deveni salvator
Mai mult din Educatie