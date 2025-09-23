Connect with us

Consiliul Concurenței nu susține prelungirea plafonării adaosului la unele alimente de bază

Vouchere sociale

Publicat

acum 2 ore

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat marți că instituția pe care o conduce nu susține prelungirea plafonării adaosului comercial la unele alimente de bază. Totuși, presa centrală citează surse guvernamentale care spun că plafonarea va fi împinsă și după data de 30 septembrie. 

El a spus că măsura a avut efecte până acum, ducând la scăderea prețurilor, dar a generat și creșteri la alte produse, precum detergenții, transmite Economedia, care citează Antena 3 CNN.

Plafonarea adaosului comercial la anumite alimente de bază în România, introdusă în 2023 pentru a combate inflația, a fost prelungită până pe 30 septembrie 2025.

„Așteptăm decizia Coaliției. Dacă se prelungește, ar fi bine să nu fie pe o perioadă lungă de timp, iar dacă nu se prelungește, să se pună ceva în loc – de exemplu, acorduri voluntare de reducere a prețurilor, așa cum s-a făcut la lapte”, a spus Chirițoiu, la Antena 3.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan s-a consultat cu el pe această temă, șeful Consiliului Concurenței a confirmat:

„Da, m-a sunat premierul. I-am prezentat datele noastre, impactul măsurii până acum – au scăzut prețurile, dar i-am transmis și poziția noastră: nu ar trebui prelungită. Măsura a avut efecte, dar a scumpit și alte produse.”

Chirițoiu a mai explicat că instituția a monitorizat piața și a notificat ANAF atunci când au apărut modificări.

„Au fost comercianți care nu au respectat măsura și au fost amendați. Cel mai probabil, ANAF va continua controalele”, a precizat acesta.

Măsura a fost introdusă pentru a proteja consumatorii de creșterile accentuate de prețuri și inflație.

Pe lista alimentelor cu adaos plafonat au fost incluse alimente precum pâine, lapte, brânză telemea, iaurt, făină, mălai, ouă, ulei de floarea-soarelui, carne de pui și porc, legume și fructe proaspete, cartofi, zahăr, smântână, unt și magiun.

Plafonarea a fost activă din august 2023 și a fost prelungită de mai multe ori, ultima dată până pe 30 septembrie 2025.

